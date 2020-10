‘Prefiere Corral atacar a AMLO que al Covid’

Archivo, El Diario

El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, expresó que el gobernador Javier Corral Jurado está más preocupado por atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador que por atender en la entidad el repunte de Covid-19.

Señaló que Corral “está armando una grilla política porque no puede contrarrestar la política de bienestar social que está realizando el Gobierno federal en el estado, y por ese motivo inventa causas como el tema del agua, entre otros más”.

“Es lamentable que en momentos en que se está padeciendo de repuntes en los contagios de Covid-19, cuando el gobernador debe estar concentrado física y mentalmente y con todo su tiempo para resolver el asunto y participar junto con el Gobierno federal, como ya lo estamos haciendo con la aplicación de recursos extraordinarios, particularmente en Ciudad Juárez, esté dedicado a ejercer presión en política hacia algunos presidentes municipales del estado”, expresó.

Indicó que los está presionando para que sean partícipes de las falsedades que ha argumentado contra el Gobierno federal y citó como ejemplo el discurso del alcalde Arturo Zubia, de Camargo, el cual dijo es uno de los primeros agresores contra la Guardia Nacional el pasado marzo.

El delegado mencionó que el alcalde está identificado plenamente como uno de los principales instigadores.

“Aquí le aclaramos al alcalde que como nunca antes se está apoyando al campo en el estado de Chihuahua, creando 20 mil nuevos empleos en lugares donde nunca antes habían sido contemplados con apoyo al campo, y ahora hay estos empleos en la Sierra Tarahumara”, indicó.

Afirmó que si habla de obras de relumbrón, se refiere a las que ya están puestas en marcha en Ciudad Juárez, con el plan de mejoramiento urbano que acerca los barrios a espacios públicos para la recreación y la convivencia comunitaria para el deporte o para la atención a las adicciones.

De la Rosa señaló también las inversiones en mejoramiento y construcción en carreteras como la Casas Grandes a Puerto Palomas y la obra social que ha hecho el Gobierno federal.

Utilizan a instituciones autónomas

“Además es muy lamentable que utilicen a instituciones educativas que se supone son autónomas, como la Universidad Autónoma de Chihuahua, y más lamentable aun y señalamos la gran mentira con que se presentó a una científica que iba a nombre del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, una institución federal en la cual no tiene la personalidad, la acreditación, para presentarla como representante de esta institución y mucho menos hablar en nombre del Tecnológico”, señaló.

Dijo que de la misma manera lo hizo con los diputados, ya que presenta a una diputada a modo como Blanca Gámez para que hable en nombre de todo el Congreso estatal.

“Qué triste escuchar las palabras de un presbítero (Javier ‘El Pato’ Ávila) hablando en nombre de una institución de la cual forman parte millones de mexicanos, yo mismo soy católico y desde luego no estoy de acuerdo en que un presbítero vaya y presente un discurso a modo del gobernador, el cual está sustentado con mentiras”, señaló.

Mencionó que el Gobierno federal nunca ha abandonado su obligación de dar seguridad y nunca ha dejado de participar en tareas del Estado.

“Cómo es posible que el presbítero hable con mentiras con un discurso en contra del Gobierno federal. Hay que aclararle que el Gobierno federal tiene más del doble de elementos, entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que los que tiene el Gobierno del Estado”, expresó.

Trabajan en el tema de seguridad

Además, señaló que están participando en tareas de seguridad todos los días, hay mesas de seguridad regionales en las que participan los gobiernos municipales, la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional y el mismo Gobierno del Estado.

“Hay un rompimiento en la Mesa Estatal de Seguridad porque quien la rompió fue el mismo gobernador, al expulsar de la mesa al representante del presidente en el estado”, dijo.

“Está armando una grilla política el gobernador porque no pueden contrarrestar la política de bienestar tan amplia que se atiende a cientos de miles de chihuahuenses”, señaló.

Mencionó que el mandatario estatal no tiene por dónde entrarle para hacer señalamientos de corrupción o señalamientos de un uso indebido del Gobierno federal, entonces inventa causas como el tema del agua y el asunto de los fideicomisos y todas las acciones en las que ha estado en contra el Gobierno, como el fondo minero y la figura del delegado federal y su participación en tareas de construcción de la paz.

“Todo en lo que no ha estado de acuerdo el gobernador tiene que ver en que el Gobierno federal está ejerciendo atribuciones que por ley le corresponden, si no, no está de acuerdo con las leyes que existen. Ya nos dimos cuenta de que le gusta violentarlas y si no está de acuerdo con las propuestas que se hacen la Cámara de Diputados, mejor que se vaya de diputado. Eso lo hace bien como diputado, que vaya a debatir e intente cambiar las leyes que rigen a nuestro país, y que él mismo juramentó cumplir y hacer cumplir, y está haciendo todo lo contrario”, expresó.