Pospusieron en la entidad 9 mil 414 operaciones

Ciudad Juárez.— En marzo de 2020, Hybraham se resistió a un asalto y le dispararon. Aunque salvaron su vida en un hospital, una bala quedó alojada en su hueco supraclavicular y al no estar en zona de riesgo, su operación para removerla quedó rezagada, luego de que llegaron a Juárez los primeros contagios de Covid-19.

“Se me dificulta para abrazar, para dormir, si quiero voltear hacia la derecha, tengo que girar todo el torso porque se me atora debajo de la clavícula y a veces necesito que me ayuden a sobarme porque si no lo sobo puede que se me reviente algo”, dijo una de las víctimas indirectas de esta contingencia, que derivó en que los nosocomios de la entidad pospusieran al menos 9 mil 414 operaciones.

Del total de intervenciones detenidas en la entidad, el 40 por ciento (3 mil 918), le correspondó a esta frontera, de acuerdo con las requisiciones 080140422000198 y 080142922000143 hechas a través de Transparencia.

Entre los nosocomios tomados en cuenta se encuentran el Hospital General (HG), De la Mujer (HM) e Infantil de Especialidades (HIES), según las consultas contestadas por el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) y los Servicios de Salud (SSCH).

Estos organismos descentralizados, que manejan los inmuebles de la Secretaría de Salud (SSA), afirmaron que en los demás centros de atención de Chihuahua, ajenos a esta urbe, se sumaron 5 mil 496 rezagos, entre el Hospital General de Camargo, de Cuauhtémoc “Dr. Javier Ramírez Topete”, el de Gómez Farías, el Comunitario de Ojinaga, el “Dr. Salvador Zubirán”, el Central, el regional de Delicias y el de Jiménez.

“El motivo fue la contingencia sanitaria. No omito mencionar que las cirugías fueron reprogramadas y se realizaron convenios con otras instituciones públicas y privadas para brindar estos servicios a la población”, externaron en las solicitudes hechas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

En los oficios se informó que, además, hubo otros factores que están involucrados en la situación, entre éstos la falta de tiempo en los quirófanos, protocolos quirúrgicos incompletos, complicaciones en el estado clínico de los pacientes, algunas incidencias en el personal operativo (por ejemplo faltas o vacaciones), que el paciente no se presentó al internamiento, falta de materiales o insumos.

Algunos de los procedimientos que no se efectuaron son los relacionados con instrumentación de cadera y de rodilla, además de columna, retiro de material de osteosíntesis, artroscopias. Asimismo, hubo otras de otorrinolaringología, oftalmología, cirugía biliar, hernias y más (resección: nervios, lipomas y quistes); también restitución de tránsito intestinal, e igualmente las cirugías maxilofaciales, urológicas y torácicas.