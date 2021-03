Posponen hasta junio programa de empleo temporal

Ciudad Juárez— El programa de empleo temporal por parte del Municipio que iba a iniciar este mes se difirió a junio por las elecciones, para evitar que el apoyo se malinterprete, dio a conocer la directora de Desarrollo Social, Laura Domínguez Esquivel.

“Había un poco de malestar o que no se explicó bien o no se entendió bien por parte de algunos integrantes del Cabildo, de que esto es para beneficio de los juarenses, no es para una promoción electoral”, explicó.

Afirmó que el proyecto se cambió y ahora iniciará el 7 de junio y terminará a finales de agosto; se convocará a personas para trabajar por ese tiempo en labores de la Dirección General de Servicios Públicos.

Inicialmente se proyectó que tuviera una duración de cinco meses, y que se iba a contratar a 500 personas con un salario semanal de 12 UMA o mil 75 pesos, pero debido a que se modificó se desconoce el salario y el número de ciudadanos que se vayan a requerir, indicó Domínguez.

“Se atraviesa la veda electoral, quisimos mejor abstenernos de que se malinterprete esto como alguna precampaña en exclusiva para alguien, por eso se tomó esta decisión que en lugar de cinco serán tres meses”, añadió.

Dijo que se está trabajando en la convocatoria que se lanzará para establecer las reglas del programa de apoyo económico.

“Tenemos que hacer las modificaciones debidas de acuerdo con los tres meses de salario, puede aumentar el salario o el número de personas a beneficiarse”, indicó.

Expuso que las personas que participen realizarán labores de limpieza en la ciudad o pintarán fachadas de casas en un programa que lanzará la Dirección de Desarrollo Social.

“Se trabaja en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, aquí se maneja como apoyo económico, no como empleo temporal, por eso decidimos suspenderlo”, mencionó Domínguez.

El Ayuntamiento aprobó 10 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2021 para esta actividad, se informó anteriormente.

La intención es abatir el rezago en la Dirección General de Servicios Públicos, y que estas personas que se registren hagan labores de limpieza de calles, corte de pasto y limpieza de grafiti en diferentes zonas de la ciudad.

Además de limpiar la ciudad, la finalidad del programa es apoyar a quienes no tengan trabajo, se indicó.

El año pasado se llevó a cabo un programa de empleo temporal en coordinación con el Gobierno del Estado, y quienes participaron contaron con las prestaciones de un empleo. En esta ocasión el Municipio no puede cumplir con esas obligaciones, y por ello será un programa de apoyo, se informó anteriormente en una reunión de la Comisión de Hacienda.

