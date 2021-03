Posponen audiencia de Maru Campos

Chihuahua— El equipo jurídico encabezado por Francisco Molina Ruiz presentó un amparo promovido por María Ávila Serna, exdiputada local, con el fin de que no se llevara a cabo la audiencia inicial de la carpeta de investigación 2821/2020, en la cual la quejosa, la candidata a la gubernatura María Eugenia Campos Galván, y Rodrigo de la Rosa, serían acusados por la Fiscalía Anticorrupción del delito de cohecho.

Dicho amparo fue promovido el pasado 3 de marzo, en el cual el Juzgado Octavo de Distrito, por medio de la jueza Adriana del Carmen Martínez Lara, bajo el número 360/2021, ordenaba a un juez local que no se iniciara con la audiencia de vinculación a proceso en contra de los tres presuntos acusados.

El motivo por el cual se solicitó dicho amparo fue que no se les hizo entrega de diversas carpetas que formarían parte de la carpeta de investigación número 2821/2020, presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Fue la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas quien encabezó la audiencia inicial y ordenó dar cumplimento al documento incidental, el cual señalaba que se concedía la suspensión provisional en favor de la parte quejosa en tanto no se resuelva la suspensión definitiva.

La audiencia incidental para determinar si es procedente o no el amparo se programó para el 12 de marzo en punto de las 9:30 horas, por lo que será hasta después de esa fecha en que el juez octavo de distrito determine si procede o no a que se dé inicio a la audiencia.

Por parte del Ministerio Público Eduardo Cháirez Coss se solicitó que dicho amparo sólo se hiciera efectivo para la solicitante y, por consiguiente, se iniciara la audiencia inicial pero sólo contra María Eugenia Campos Galván y Rodrigo de la Rosa.

Ante esta solicitud, la jueza Meléndez Olivas no aceptó dicha solicitud, haciendo efectivo el amparo, por lo cual la audiencia inicial no se podría llevar a cabo hasta que se celebre la audiencia incidental del documento 360/2021, en donde se determinará si procede o no llevar a cabo la audiencia inicial.

María Eugenia Campos Galván, Rodrigo de la Rosa y María Ávila Serna no estuvieron de manera presencial en la audiencia, por lo que el Tribunal Superior de Justicia les proporcionó una liga para que pudieran estar de manera virtual.

