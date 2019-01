Posponen audiencia contra presunto violador serial

Chihuahua.- La audiencia privada de vinculación a proceso de la causa penal 192/2019, contra Fermín Alan M. F., presunto violador y asaltante, que estaba programada para las 11:30 de hoy, no se realizó debido a que el imputado cambió de abogado.

El defensor particular llegó acompañado de la madre del imputado, pero no contaba con la carpeta de investigación, por lo que dejaron pendiente la hora y fecha para la continuidad, esto debido a que el abogado debe hacerse llegar de la información de la carpeta.

El defensor particular ya contaba con una carpeta pero había hecho varias anotaciones en las copias, por lo que se solicitó una nueva.

Los delitos que se le imputan al presunto son violación con penalidad agravada, abuso sexual agravado y robo agravado.

En días pasados se le formuló imputación por dichos delitos y el juez en turno resolvió mantenerlo en prisión hasta que dure el proceso por el riesgo que representa.

En esta audiencia de vinculación a proceso, al igual que en la anterior, sería privada por lo sensible de la información, pero sobre todo por la protección de datos de la víctimas, aunque hasta el momento no se sabe si se reanuda hoy o mañana.





Previamente el fiscal general del Estado, César Peniche, dijo que se podrían abrir otras dos carpetas de investigación debido a que se han encontrado otros casos con modus operandi similar.





Alan M. F. fue detenido la noche del pasado 22 de enero presuntamente por violar a una mujer de 49 años de edad.