Pospone Aras citas para pagos de rendimientos

Chihuahua— Inversionistas del Grupo Aras externaron su preocupación de un posible fraude o desfalco ante el hecho de que, en reiteradas ocasiones, el personal les ha pospuesto las citas para entregar rendimientos del período y darles información de saldos.

Al respecto, el delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Gabriel Ramiro Leija Pérez, dijo que el caso Aras “está muy movido” en el ambiente financiero, y la institución ya la tiene en observación, pero aun y cuando hay mucha inquietud, no ha recibido queja formal alguna de inversionistas.

Precisó que “éste es un caso muy especial ya que el nombre que se tiene en contratos es Aras Investment Business Group, que no tiene registro oficial ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni ante la Condusef como institución financiera”.

Sin embargo, en Chihuahua opera con el registro de Aras Vision Group, que es la misma que la anterior, pero con otro nombre y legalmente son constituciones distintas.

Planteó que con Aras Investment Business Group, la Condusef no tiene injerencia porque no hay registro oficial ante la CNBV ni ante la Comisión como institución financiera, aunque si maneja inversiones debería estar registrada como cualquier casa de bolsa, pero para brincarse todos los controles y medidas de seguridad que se tiene no se ha constituido como tal.

Indicó que el mismo discurso de Aras ha ido cambiando en el tiempo: al principio manejaba que hacían inversiones en oro y bienes inmuebles, pero ahora ya no lo hace así, sino como fondos.

“Sí ha cambiado el discurso, lo cual a mí me ha llamado mucho la atención, y he tenido un ojo puesto en la institución”, subrayó.

Lo malo aquí es que los contratos que se hacen con los clientes vienen como Aras Investment Business Group y no sería competencia de la Condusef, aun cuando sí tiene inscritos a Aras Vision Group.

Consideró que con esta segunda razón social se da algo para calmar al inversionista y decirle que están registrados ante la Condusef, aunque en realidad es otra institución totalmente distinta la que ofrece el contrato a la que está registrada.

El delegado consideró que las quejas que pudiera recibir en contra de Aras Investment serían improcedentes porque no tiene registro, y de la segunda, de la que sí lo tiene, no hay denuncias de los usuarios.

Planteó que sabe y se escucha mucho que la institución sí tiene problemas con sus usuarios e inversionistas, pero nadie ha ido a interponer su querella.

Señaló que afuera pueden ser muchas las personas afectadas, pero ante la Comisión no ha llegado nadie a quejarse formalmente.

Razonó que eso pudiera deberse a que los usuarios no saben que pueden recurrir a esta instancia para conciliar con la prestadora de servicio el cumplimiento de sus contratos, por lo menos con Aras Vision Group.

Reiteró el llamado a los usuarios de Aras que no se les paga sus réditos ni se les da información de sus movimientos financieros, a que se acerquen a la institución, que tiene su sede en Avenida Francisco Zarco 2605, Jardines del Santuario. Se puede solicitar una cita al teléfono (614) 433-17-15 o bien en el 55-53-400-999, así como por el correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

Informó que ahora se puede interponer una queja a través del portal www.condusef.gob.mx en el apartado “Acciones y programas”.

El Diario buscó a Vanesa Rascón, de Relaciones Publicas de Aras, para conocer la versión de la firma en torno a la queja de los usuarios de que se les niega sus recursos y se les pospone una y otra vez sus citas de atención, pero se negó a dar algún comentario.

