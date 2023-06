‘Pórtate bien’, arranca campaña Policía Ministerial

Nuevo Casas Grandes.- Debido a la cantidad de accidentes que se registran en la ciudad, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en coordinación con diversas organizaciones civiles iniciaron la campaña “Pórtate bien” para concientizar con recomendaciones básicas a los conductores y mantener una ciudad segura.

En punto de las 6:00 de la tarde y mediante retenes en tres puntos de la ciudad, las autoridades estatales acompañadas de integrantes de la Asociación Ganadera Local, Club Rotario, Coparmex, Club de Leones, Canacintra, Fundación Pichía y del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), estuvieron entregando volantes a los conductores y pegando engomados en sus vehículos.

Mediante el eslogan “La seguridad somos todos”, esta campaña tiene el objetivo de crear una cultura vial entre los conductores para prevenir accidentes, ya que el número de choques y atropellos se ha incrementado en la ciudad, dejando, además de cuantiosos daños materiales, personas lesionadas.

Entre los consejos que se emiten a los conductores, están: no manejar en estado de ebriedad, respetar las señales de tránsito, no alterar el orden público y no manejar a exceso de velocidad.

Como extra, se le pidió a la ciudadanía que si se llega a ver a alguna persona cometiendo una falta o un delito grave, que se comunique a los teléfonos de emergencia “911” o al “636-116-0680”, donde se atenderán las denuncias para darle seguimiento.

Esta campaña es parte de las estrategias de seguridad que está implementando la AEI como parte del compromiso para restablecer la seguridad en la ciudad, por lo que el arranque lo encabezó el coordinador de la AEI, José Enrique García.

Por último, se advirtió que estas primeras acciones son sólo de concientización, pero que en una fecha próxima comenzará la etapa de “Cero Tolerancia”, donde se procederá a multar a los conductores que hagan caso omiso de los señalamientos y las recomendaciones para la seguridad vial.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx