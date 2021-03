'Por salud mental es necesario que niños socialicen'

El Diario de Chihuahua

Chihuahua- La socialización entre infantes de manera física es muy necesaria, ya que debido al confinamiento en casa por la contingencia sanitaria por Covid-19, también han surgido trastornos y comportamientos que afectan a los más pequeños, comentó la psicoterapeuta, Anna Ivette Chavira.

Reconoció que muchos padres de familia le han manifestado su preocupación por sus hijos, ya que aunque las tecnologías de información para las clases virtuales son importantes para no perder el ciclo escolar, han notado cambios de actitud en ellos, como mayor irritabilidad, frustración, ansiedad y hasta cuadros de depresión, que no se daban antes de cancelar las clases de manera presencial.

Explicó que para los seres humanos, el socializar físicamente, salir al exterior y convivir es una necesidad, porque siempre se busca la empatía, la aprobación y el compañerismo, algo que se aprende a temprana edad y en las aulas.

No obstante, aclaró que las condiciones actuales de pandemia orillan a las autoridades a priorizar la salud, evitar contagios y medidas, razón por la que las clases a distancia se han mantenido, además opinó que como madre, también siente que aún no es tiempo para regresar a la escuela de manera física. No obstante, como profesional de la salud mental, manifestó que es necesario que las autoridades de educación y salud se pongan de acuerdo para implementar un método que facilite la presencia de los estudiantes en las escuelas, pero tiene que ser con medidas sanitarias muy específicas y estrictas, pero sí existe una urgencia de salir de casa.

“En estos tiempos de pandemia he recibido a mucha gente con problemas de ansiedad, de sugestión. Realmente el no salir se está convirtiendo en un problema para chicos y grandes.

Por indicaciones de las autoridades y los índices de contagios, es necesario hacer caso, pero por cuestión humana, por necesidad básica, si se requiere salir. Los niños lo saben, lo necesitan. Aquí la cuestión es la tramitología, el cómo poder salir pero con precaución, a conciencia de no contagiar, de cuidarnos todos”, explicó la psicóloga.