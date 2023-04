Por deslave, turistas pasaron horas de oscuridad en el Chepe

Chihuahua.— Turistas de Ciudad de México, Tabasco, Francia, Alemania y Nueva Zelanda, narraron como tuvieron que pasar horas en la oscuridad en medio de la sierra, debido a un deslave que obligó a parar al tren Chihuahua - Pacífico (CHP) por horas en la sierra.

'Kikí', originaria de Alemania, narró con buen español que al viajar de El Fuerte, Sinaloa, a Creel, notaron que el tren de pronto disminuyó velocidad y paró por completo; pasaban las horas y nadie les informaba sobre la situación.

"Nuestros amigos vinieron tres semanas nomás para viajar en el CH-P, y se llevaron una mala impresión", comentó la turista alemana, quien agregó que aparte de no recibir atención por parte del personal, no llevaban agua suficiente y la administración del CH -P, incluso, les pretendía vender botellas de 500 mililitros en 60 pesos cada una.

"Entonces dije: aquí se acabó mi amistad con esto, muy desatentos, no sentimos apoyo y yo llevo año y medio conociendo la cultura de México y nunca me había pasado esto. Yo vengo de un país en donde hay muchos trenes y pasa a veces esto, pero la cosa fea es cómo nos trataron porque no nos informaron ni nos apoyaron", enfatizó.

Jeimy, neozelandés, pareja de Kikí, confirmó la narrativa de su novia, y agregó que con todo y eso, sí volvería a vivir la experiencia del viaje en tren desde Sinaloa a la sierra de Chihuahua.

Fuentes extraoficiales informaron que el deslave fue antes de llegar a la estación de San Rafael y que la semana pasada ocurrió un descarrilamiento de vagón entre las estaciones de San Rafael y Bahuichivo.