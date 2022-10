Pone impugnación a congresistas de Morena entre la espada y la pared

Ciudad Juárez.— De avanzar la impugnación presentada por miembros de la Convención Morenista, luego del proceso interno de Morena, los integrantes del Congreso, Consejo y Comités Ejecutivos con cargos en el partido y la burocracia tendrán que elegir entre ambos puestos.

El recurso presentado ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena interpreta que en esa falta están más de 2 mil de los 3 mil 400 congresistas recién electos en el país; incluso en el documento se estima que hasta el 60 por ciento de los miembros del Consejo Nacional se encuentran en ese supuesto.

En ese caso, al menos la mitad de los chihuahuenses miembros del Consejo Nacional de ese partido entrarían en ese encuadre.

Se trata de la diputada federal Andrea Chávez Treviño, el diputado local Benjamín Carrera Chávez, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, Mayra Chávez Jiménez y Omar Holguín Franco.

“Hay muchas ocasiones donde al fragor de las campañas se hacen impugnaciones pensando que se goza de la razón, pero en ocasiones no es tan cierto. Se trata de una interpretación que no es cierta. Aun así, lo que las instituciones revisen, eso estaremos acatando. Desde mi punto de vista no se cae en ninguna ilegalidad”, aseguró Carrera Chávez.

La impugnación sostiene que los dobles cargos en Gobierno y partido están prohibidos en Morena y cita un documento expedido por la Comisión de Honor y Justicia de ese partido que prohibía esos nombramientos.

En tanto, el documento sólo compromete a los integrantes de los órganos ejecutivos, como los comités nacional, estatal o municipal; no así a los de dirección, como lo es el Consejo Nacional.

Los morenistas disidentes mantienen impugnado el proceso interno de Morena y han documentado el presunto uso de recursos públicos y aseguran que más de 3 mil congresistas en los estados del país no cumplieron con los requisitos. Estos argumentos los llevan a exigir que se declare nulo el proceso.

En septiembre pasado fueron elegidos los nuevos integrantes del Consejo Nacional.

El Consejo Nacional se integra por 100 mujeres y 100 hombres electos, además de quienes ocupan las presidencias y secretarías estatales de los estados y gobernadores de Morena.

El Consejo Nacional lo preside el gobernador de Sonora, Alfredo Durazo, y en el Comité Ejecutivo Nacional se ratificó el liderazgo de Mario Delgado y Citlalli Hernández.