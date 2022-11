Politizan y desairan misa por el papá del exfiscal

Tendría que haber sido una misa por el fallecido Francisco González Vázquez, fulminado por paro cardiaco poco después del arresto de su hijo del mismo nombre, exfiscal de derechos humanos, procesado por tortura.

En lugar de ello, hicieron Camilo Daniel y Javier “El Pato” Ávila de la celebración un mitin político para defender públicamente al detenido.

La ceremonia no iniciaba pese a ser las 12, hasta que arribó Corral, rostro serio, como corriendo, con cara de pocos amigos, echando fuego fulminante. Cómica posición.

Se acercó a los sacerdotes, suponemos que acompañado de la familia de “Paquito”, y algo les explicó, en conciliábulo cercano. La denuncia tenía que ser demoledora.

Lo abandonaron sus exfuncionarios. Pocos estuvieron ahí, Fernando Mesta, “Pety” Guerrero, Víctor Quintana, Alma Gómez, Manuel Arias. Pequeño, insignificante, el sequito, en el Sagrado Corazón de Jesús.

Los servicios religiosos corrieron a cargo de los sacerdotes Javier “Pato” Ávila y Camilo Daniel, quienes comparten muchas cosas en común, haber vivido de cerquitas beneficiados por el Gobierno corralista.

El mensaje de apertura del oficio religioso por parte del “Pato” Ávila pareció el natural que corresponde a la despedida de un ser querido o un familiar, en la fraternidad cristiana.

“Hoy nos convoca la vida, no la muerte; la honestidad, no la mentira; el amor y no el odio”, y después mandó palabras de aliento a los presentes: “Francisco nos abandonó físicamente, pero sigue con nosotros”.

El discurso fue subiendo de tono hacia el mensaje real que se había preparado para esta consagración: “Seguimos nosotros pidiendo justicia, pero sobre esto hay un dato esperanzador, porque en las personas cada vez crece más un sentimiento de indignación ante la injusticia y la mentira, por un sistema fallido”.

Y éste, dijo, es un clamor que se presenta entre creyentes y no creyentes de decir: basta de impunidad, de muerte y de injusticias.

El mensaje hasta entonces se mantuvo en los cánones de evitar inmiscuirse en un tema que pareciera escabroso, por la mezcla de aplicación de la ley y revanchas políticas.

Pero cuando toma el micrófono Camilo Daniel, estos límites desaparecieron y sólo le faltó mencionar el nombre de Maru Campos para sacarle una sonrisa al rostro serio, adusto, del exgobernador Javier Corral.

Pero en realidad no hizo falta.

Expresó que aunque la corrupción no se puede ocultar por el tufo que despide, quien la ostenta suele no darse cuenta, como aquellos que tienen mal aliento suelen no darse cuenta de sus actos deplorables. Criminalizan el combate a la corrupción.

El atrevimiento de sus palabras –justificó– es porque es el mejor homenaje que se le puede dar a un padre que “puede estar orgulloso por el hijo que tuvo”.

“Todos los que creemos en la justicia, la paz y la verdad somos Francisco González Arredondo”, arengó en dos ocasiones el padre Camilo Daniel, pidiendo aplauso prolongado por los escasos asistentes al terminar la homilía.

Al servicio del Gobierno

