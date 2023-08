‘Políticas migratorias empujan a las personas con traficantes’

Chihuahua, Chih.- El titular de la asociación civil Uno de Siete Migrando, Jorge Cobos, expresó que las políticas migratorias que existen en la actualidad generan que las personas acudan con traficantes, lo que pone en riesgo su vida.

Lo anterior fue declarado luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmara que fueron localizados en una fosa siete osamentas de los 13 desaparecidos de Coyame del Sotol en una brecha que conduce a la localidad de El Mimbre.

“Primero que nada me gustaría hacer un llamamiento fuerte a las autoridades para que esclarezcan los hechos y que se haga justicia; pero sobre todo es importante que garanticen la no repetición y que no sigan pasando estas cosas. Es evidente que es muy peligroso para las personas cruzar por Chihuahua y eso le compete al Estado”, externó el activista.

En ese mismo sentido, Jorge Cobos dijo que en esta ocasión las víctimas fueron personas de Chihuahua y que es fundamental que se entienda el problema está en las comunidades por las que pasan.

“El problema está en las políticas migratorias que generan que las personas se vean obligadas a acudir a estos traficantes de personas. Por ello también queremos hacer un llamado a que este sector de la población utilice los medios seguros para migra, que se apoyen de las asociaciones que estamos aquí para guiarlos y decirles que hay personas seguras”, dijo. Al finalizar, el titular de Uno de Siete Migrado se sumó a la exigencia de justicia para tener una sociedad más segura para todos y todas.