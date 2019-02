Policías de Villa López abandonan su trabajo por temor

Hidalgo del Parral— Desde el pasado sábado, al menos 5 policías municipales de Villa López abandonaron su trabajo, este lunes tampoco se presentaron lo cual mantiene en la zozobra a los habitantes y autoridades de aquel poblado, lo anterior luego de la racha violenta que se ha vuelto a desencadenar en la zona, y al hallazgo de un policía torturado y asesinado en la carretera al valle de Allende.

Al ser un municipio pequeño, únicamente quedan 7 policías para proteger a poco más de 2 mil habitantes en este lugar, lo cual ha ocasionado que los distintos lugareños comiencen a externar su temor ante esta desbandada de agentes municipales ocurrida el pasado fin de semana.

Hasta el momento no se ha emitido alguna información pública por parte del Coordinador de esta corporación, únicamente trascendió que no avisaron ni firmaron renuncia alguna, por lo que están en espera de entablar comunicación con ellos.

Fuentes cercanas a uno de los policías ausentes, aseguró que existe un gran temor entre los elementos de la corporación motivo por el cual decidieron ya no presentarse, incluso algunos de ellos ya están analizando abandonar el municipio, aunque se desconoce si recientemente fueron víctimas de amenazas por parte del crimen organizado quien se ha “apoderado” de la paz de este municipio.