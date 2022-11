Policía Minera comenzará a operar en enero

Chihuahua, Chih.- El titular de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez informó que a partir de enero del próximo año comenzará a operar la Policía Minera, la cual estará conformada por 30 elementos que brindarán protección a las personas dedicadas a esta industria.

“Empezaremos con las operaciones en el 2023; este organismo no buscará competir con las empresas de seguridad privada que contratan las corporaciones dedicadas a este sector; si no todo lo contrario, lo que se busca es fortalecer la seguridad”, expresó el secretario.

La graduación, se tenía prevista para el día de hoy; sin embargo, esta no se llevó a cabo debido a que los integrantes de la Policía Minera aún no estaban debidamente preparados y la agenda de la gobernadora no lo permitía.

En días anteriores, se implementó un operativo en Santa Bárbara para clausurar una serie de tiros de mina que extraían mineral de manera clandestina en yacimientos legalmente constituidos.