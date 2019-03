Podrían vincular a proceso a profesor del Conalep

Chihuahua.- Mañana se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso del profesor del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), acusado de abuso sexual agravado contra varias alumnas de dicha institución académica.

Lo anterior tras la audiencia de formulación de imputación contra el docente Roberto Aarón P.F., realizada el sábado pasado, quien tiene la integración de 11 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual, mismo número de denuncias de jovencitas.

Cabe señalar que la jueza de Control dictó prisión preventiva no mayor a un año para el imputado, después de que la representación del Ministerio Público expusiera las declaraciones por parte de alumnas de ese plantel, que señalan al profesor de inglés por haberles realizado tocamientos lascivos durante exámenes orales, e incluso frente a sus compañeros y quienes presentaron supuesta evidencia gráfica de los hechos, como fotografías.

El MP solicitó esta medida debido a que las supuestas víctimas son menores de edad y podrían verse amedrentadas por el profesor, quien habría abusado de su autoridad como docente para intimidarlas.

No obstante, la jueza determinó que se trata de mujeres menores de edad, y por el hecho de ser unas niñas, además de que el imputado podría alcanzar una pena de hasta 70 años debido al número de víctimas y el agravante del delito, decidió implementar esta medida cautelar.