Podría regresar exdirector del Ichife a su puesto

Chihuahua— El exdirector del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa (Ichife) Rodolfo Bermejo Rodríguez, quien fue inhabilitado el año pasado del servicio público por 7 años por la Secretaría de la Función Pública, luego de ser acusado por dos exempleadas de acoso sexual, podría regresar a su puesto si el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa resuelve a su favor el amparo 18/2019, que el exfuncionario promovió ante el juzgado Primero de Distrito.

“Visto lo de cuenta y en atención a su contenido, se estima que los medios de prueba ofrecidos por la quejosa no son los pertinentes”, apareció ayer en la lista de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito.

Las dos empleadas presentaron quejas contra Bermejo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer) y la Fiscalía General del Estado (FGE) desde principios del año 2018, ya que según denunciaron fueron víctimas de presiones de parte del funcionario y al no acceder a sus pretensiones, fueron despedidas.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) expuso que, “con fundamento en la Fracción X del Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua informa que no es posible dar mayores datos sobre la sanción notificada el 7 de noviembre de 2018 a un servidor público del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa del Estado (Ichife), en razón de que ésta no ha causado estado; es decir, es una sanción que no ha surtido plenos efectos legales”.

Bermejo Rodríguez enfrenta además una investigación en la FGE debido a que se le acusó de falsear un documento oficial para deslindarse de la acusación en su contra por acoso sexual.

La investigación es contra quien resulte responsable de haber escrito y enviado un oficio en el que se precisaba que una de las jóvenes ya no laboraba en la oficina del director desde 2016, pero el documento presentaba irregularidades como que las fechas de su elaboración y el membrete oficial no coinciden.

Si los Tribunales Federales fallan a su favor podría ser reinstalado, toda vez que promovió el juicio de garantías para solicitar la protección de la justicia federal.