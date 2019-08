Pobladores y gobernadores indígenas de Guadalupe y Calvo se suman a paro laboral del hospital

Chihuahua.- Los pobladores del municipio de Guadalupe y Calvo y varios gobernadores indígenas de la región, se unieron al paro laboral que mantienen empleados sindicalizados del hospital Regional de dicha localidad.

Hoy se cumplen siete días de que pararon las labores, solamente manteniendo el servicio de urgencias, debido a las malas condiciones en que han estado laborando los empleados, debido a que las instalaciones del nosocomio esta deteriorado, además de la falta de medicamentos para atender a la población.

Asimismo expresaron la falta de más médicos especialistas, quienes no han sido contratados y no quieren acudir a dicho lugar, debido a las condiciones laborales que le ofrecen al no asegurarles su trabajo, ya que no les otorgan la base.

Personal que se encuentra en paro expresaron que las autoridades del estado no han acudido, “parece que al gobierno estatal no le interesa la población de Guadalupe y Calvo, ya que no han querido resolver este problema”.