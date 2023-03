Planta en Meoqui es referente mundial en eficiencia hídrica: Heineken

Chihuahua.- "A nivel mundial somos la cervecería más eficiente en el uso de agua y en México nuestro consumo de agua promedio es del 2.44 litros por litro de cerveza; en el contexto de la crisis hídrica mejoramos aún más la eficiencia de uso de recurso. En Meoqui, Chihuahua utilizamos 1.8 litros de agua por cada litro de cerveza producida, lo que la convierte en un referente mundial", aseguró Guillaume Duverdier, director general de Heineken México.

En conferencia de prensa, en sus oficinas de la Ciudad de México, Duverdier estuvo acompañado de Mónica Bichara, vicepresidenta de asuntos corporativos y legales de la marca, quien agregó que se trata de la cervecera más sustentable; garantizó que pondrán siempre, en primer lugar, dentro de su esquema de negocio, a los consumidores y a las comunidades donde operan.

PUBLICIDAD

“Se tienen ambiciones sumamente altas en temas ambientales, sociales y de consumo inteligente. El tema del cuidado del agua, es algo que nos mueve, nos preocupa y que buscamos atajar en tres vertientes principales; la primera es eficiencia buscando que cada vez usemos menos agua en nuestros procesos productivos, sabemos que el 95 por ciento de nuestros productos es agua, cerramos en 2022 siendo la cervecería más eficiente en uso de agua en México con 2.44 litros utilizados por cada litro de producto” dijo Bichara.

Añadió que en la cervecería de Meoqui se encuentra por abajo del 1.8 por ciento en uso de agua. Mencionó que otra de las vertientes es la circularidad, lo cual se refiere a contar con plantas de tratamiento de agua en cada una de las cervecerías, situación que de alguna manera, dijo, ayuda a limpiar el agua, misma que aseguró se utiliza para procesos internos como para empresas externas que puedan utilizarla en sus propios procesos productivos a fin de cuidar la cuenca.

“Asimismo, el que llamamos balanceo del agua, nuestro objetivo es que estemos al 100 por ciento balanceado en todas las cervecerías que están localizadas en área de estrés hídrico para el 2030 y hoy por hoy con 250 millones de pesos de inversión a lo largo de los años hemos logrado regresar a las cuencas 3 millones de metros cúbicos en las cuencas específicas como cuenca del Ríos San Juan, Lerma Chapala y Río Colorado” añadió.

Heineken México aseguró que se está trabajando de la mano de los agricultores para que su huella hídrica sea menor a fin de sumar esfuerzos ante fuertes problemas de sequía que puedan presentarse, recalcó la importancia de haber disminuido en los últimos tiempos un 30 por ciento de uso de agua, sin embargo, aseguran que se buscará mejorar la cifra.

“Tratamos de conectar mucho con las comunidades donde nos encontramos y diríamos que tenemos un impacto positivo y que además sigue creciendo, sobre todo en estos temas sensibles para todos, porque tenemos que ser conscientes en que el uso del agua que no es de un solo jugador, no es sólo empresa, no sólo es campo, no sólo es gobierno, somos todos” concluyeron los directivos.

Finalmente adelantaron la intención de colocar captadores de agua para temporadas de lluvia que puedan ser puntos de acceso para comunidades circunvecinas y sean llenados como áreas de almacenaje en tiempos de crisis para que las personas tengan acceso en las colonias de manera estable. “Queremos ser parte de la solución, acercando el agua a las comunidades”.

Respecto a la venta de acciones de Heineken que anunció FEMSA, Guillaume Duverdier dijo “estamos muy contentos de que FEMSA haya sido nuestro aliado durante los 132 años en México y 13 años en Heineken global. Con esta decisión nuestras operaciones y puntos de venta continuarán funcionando con normalidad”.