Pierden su clientela de la noche a la mañana

El Diario de Chihuahua

Chihuahua— Más de la mitad de los comercios ambulantes que están instalados frente al Hospital Central se encuentran cerrados debido a que de la noche a la mañana perdieron a todos sus clientes.

Los dueños de tres negocios que permanecen abiertos señalaron que la situación es crítica por la falta del 90 por ciento de su clientela, que eran en su mayoría familiares de pacientes de este nosocomio, así como personas que acudían a consulta externa, la cual está suspendida.

“Está muy jodida la venta. Cerraron los elotes y los de acá enseguida; solo estamos ya como dos. Vendíamos sodas, aguas, dulces, pero tenemos ahorita las heladeras vacías, ya no tenemos dinero para comprar los productos, si mucho para pagar la renta. La comida se está haciendo rancia, donde no hay gente, porque mientras no hay consulta, no hay venta”, detalló María Alberdi, vendedora.

Comentó que al parecer será hasta el próximo año cuando puedan recuperar sus ventas y lo poco que venden es saliendo a llevar en bandejas sus dulces u otro tipo de productos perecederos. La mujer coincidió que en 15 años de trabajo en este hospital, es la primera vez que se ven tan afectados, pues se encuentran desesperados por la falta de clientela.

“Nosotros fuimos los más golpeados porque como quiera en el IMSS, el General, ahí todavía hay gente. Ya no podemos comprar producto y menos del que se nos va a echar a perder. Los compañeros mejor cerraron, se les acabó el producto y pues a cerrar”, añadió.

Aunque han pensado en una reubicación lo que han hecho es “salir a buscar a los compradores”.