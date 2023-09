Pierden la mitad de la cosecha por la CFE

Nuevo Casas Grandes.- Debido a los constantes cortes y mal servicio proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los agricultores del Noroeste acusaron que han perdido alrededor del 50 por ciento de sus cosechas, además de otros productos como carne y lácteos en ganadería, razón principal por la que también los precios en el mercado se han elevado.

Con una extensión territorial de 35 mil kilómetros cuadrados, el campo agrícola del Noroeste tiene la misma superficie que el estado de Puebla, en donde se producen los cultivos de mayor calidad y algunos en cantidad a nivel nacional como el algodón, chile, maíz, tomatillo, cebolla y otros que, sin embargo, por la falta de riego ante los cortes de energía eléctrica está sufriendo considerables pérdidas.

PUBLICIDAD

Mientras algunos cultivos no lograron madurar sus frutos, otros resultan muy pequeños, unos no alcanzaron su color para una venta de calidad y otros como la mazorca, salen con apenas el 5 por ciento de sus granos, lo que resulta en una pérdida para el agricultor, que para sembrar ocupó no sólo de horas hombre, sino de maquinaria, diésel, fertilizante y créditos.

Una hectárea de siembra requiere de aproximadamente 40 mil pesos de inversión dependiendo del cultivo, con superficies que le costaron al agricultor alrededor de 2 millones de pesos para sembrar y tratar de cuidar. Sin embargo, en los videos de la serie “Así Muere el campo CFE”, los productores exponen que toda esa inversión depende totalmente de otro factor: la energía eléctrica que debe proporcionar la Comisión Federal de Electricidad para que funcionen los pozos de extracción de agua y sostener el desarrollo de la siembra.

En cada producto, los agricultores hacen una denuncia pública en estos videos, disponibles en los sitios web https://www.youtube.com/watch?v=P22CkIE-YD4 y https://vimeo.com/860018881, donde sus cosechas han sufrido un desplome de más del 50 por ciento, culpando de esas pérdidas a la CFE por la ineficacia en su servicio y prácticas de corrupción para mantener pozos clandestinos.

Adicional a estas pérdidas por la falta de riego, los agricultores denuncian que los golpes de voltaje que provoca de manera constante la CFE cuando restablece la energía eléctrica, hacen que las tuberías revienten al llegar mucha presión de agua combinada con aire, lo que les genera gastos por miles de pesos para reconstruir sus motores, transformadores y tuberías.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx