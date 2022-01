Pierden chihuahuenses propiedad de Bankaool

Chihuahua.— Inyecciones de capital y liquidez por el orden de los 10 millones de dólares durante el último año, han dado al norteamericano Bradley Charles Hanson la participación mayoritaria de Bankaool, institución que nació en 1976 con accionistas chihuahuenses que la denominaron Unión Progreso.

De acuerdo con los estados financieros de Bankaool reportados oficialmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han sido contribuidos al activo de la empresa cerca de 100 millones de pesos en capital y una cantidad similar para liquidez, por parte de quien también funge hoy como director general del banco.

El propio directivo se presenta en un perfil personal de la fundación altruista Operation Hope, como “el mayor accionista y miembro del directorio de Bancaool (sic), un banco en México”.

Hasta septiembre de 2021, Brad Hanson fungió como director de MetaBank, Meta Financial Group y Meta Payment Systems, instituciones financieras ligadas con actividad en Estados Unidos, principalmente.

De acuerdo con el anuncio público de Meta sobre su retiro, Hanson dejó su labor y se retiró a proyectos personales y actividades filantrópicas, entre éstas la de la Operation Hope, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, que tiene como misión ofrecer servicios de alfabetización financiera, inclusión financiera y empoderamiento económico del país. Toma su nombre del empresario estadounidense John Hope Bryant, quienes es fundador, presidente y consejero delegado de la agrupación.

En dicha organización, Brad Hanson es el presidente del Comité de Auditoría y Finanzas, según se reseña en el portal oficial de Operation Hope.

“Brad Hanson tiene más de 25 años de experiencia en servicios financieros, la banca, la industria de tarjetas y la tecnología. Comenzó su carrera en BankFirst y avanzó hasta convertirse en vicepresidente de TI y gestión de proyectos”, dice el perfil.

“Comenzó una división de préstamos hipotecarios y luego una división de tarjetas de crédito que se convirtió en una de las más grandes del país. Brad es conocido como un pionero del prepago y jugó un papel importante en el crecimiento y desarrollo de la industria de las tarjetas de prepago”, añade.

La breve biografía del banquero destaca su experiencia financiera porque le aporta a Operation Hope una visión única sobre las amenazas y oportunidades actuales de los sistemas de tarjetas.

“Brad es actualmente presidente de Meta Financial Group, MetaBank y Meta Capital. Es miembro fundador de la Network Branded Prepaid Card Association y ha sido reconocido como ganador del premio Paybefore Industry Achievement Award. Es miembro de varias juntas, incluidas Source, Inc., Help Worldwide, Blue Penguin y la junta regional del Medio Oeste para Operation HOPE”, asienta. Asimismo, menciona que individualmente “es el mayor accionista y miembro del directorio de Bancaool (el nombre correcto es Bankaool), un banco en México.

“Brad es fundador y presidente de BAHU Holdings, Inc., la sociedad de cartera de BAHUD Processing, LLC, un procesador bancario que brinda servicios en los EE. UU. y México. BAHU Holdings también es el principal propietario de Global Recash US y Global Recash MX, empresas de gestión de programas de tarjetas que prestan servicios en los mercados de EE. UU. y México”, menciona.

Bahud Processing México es la empresa a la que el pasado 14 de enero de este año, el Banco del Bienestar del Gobierno federal canceló un contrato por 18 mil millones de pesos. En dicha procesadora de pagos que dispersaría los apoyos de la institución federal también tienen participación el presidente del Consejo de Administración de Bankaool, Rogelio Bermúdez y Alfredo José Urcuyo, también ligado al banco de origen chihuahuense y socio del norteamericano.

Según el acta de la asamblea general de accionistas de Bankaool del 24 de abril de 2021, aparecen como integrantes del Consejo de Administración, además del presidente Bermúdez Quiñones, Hebert Alejandro Gutiérrez García, Bradley Charles Hanson, Jesús Saldívar Armendáriz, José René Orduño Paz Consejero, Alfred Urcuyo Jr, Rodolfo Bermúdez Quiñones, Raúl Humberto Zepeda Ruiz, Francisco Javier Cárdenas Rioseco, Ángel Antonio Palomino, los dos últimos como consejeros independientes.

Inyecciones de capital y resultados negativos

Según los reportes públicos de Bankaool, el banco ha tenido recurrentes inyecciones millonarias de capital durante la mayoría de los meses del año pasado.

Eso le había permitido mejor su Índice de Capitalización (Icap) durante algunos meses del año pasado, pero los resultados se mantuvieron en números rojos.

De acuerdo con el reporte del mes de noviembre de 2021, el más actual de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el activo total de Bankaool en el mismo mes de 2020 era de 5 mil 563 millones de pesos y creció a la vuelta de un año a 5 mil 991 millones de pesos.

Su capital contable creció de 682 millones de pesos en noviembre de 2020 a 715 millones de pesos en el mismo mes de 2021.

Pese a las inyecciones de recursos, que convirtieron a Hanson en accionista principal y que se valúan en alrededor de 200 millones de pesos en los últimos meses, el resultado de la institución se ha mantenido negativo.

En noviembre de 2020 reportó pérdidas por 93 millones de pesos, en octubre de 2021 de 82 millones de pesos y en noviembre del año pasado por cerca de 103 millones de pesos, según sus estados financieros publicados por la CNBV.