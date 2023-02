Pierden casa y a sus mascotas en incendio

Nuevo Casas Grandes.– Una familia perdió gran parte de su casa y a sus mascotas durante un incendio registrado ayer en el fraccionamiento Alamedas, al parecer por el mal uso de un calentón, aunque pudiera haber sido también un desperfecto de los electrodomésticos.

En una muestra del sacrificio de los elementos de Bomberos, uno de los rescatistas resultó lesionado al caer del segundo piso tratando de rescatar a las mascotas, por lo que se requirió la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

No obstante, el director de Bomberos y Protección Civil, Christian Ontiveros Dórame, afirmó que su elemento no sufrió heridas de consideración y logró recuperarse tras la atención médica ambulatoria, agregando que pese a los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

Sin embargo, señaló que las únicas víctimas en este siniestro fueron dos mascotas que se quedaron atrapadas en el segundo piso, y que murieron intoxicadas a causa del humo.