‘Pierde’ Cynthia 155 mdp con Servicios Públicos

Nuevo Casas Grandes.- La administración municipal de Cynthia Marina Ceballos Delgado se encuentra en un “abismo financiero” de más de 155 millones de pesos, de los cuales más de 20 millones están “perdidos” porque no ha recuperado el dinero de los tres camiones chatarra embargados, no ha comprado las unidades nuevas por las que se le autorizaron recursos, y no se sabe el destino de los pagos mensuales de más de un millón de pesos que dejó de pagarle a Aseo Urbano desde el año pasado.

El dilema más serio y que de alguna manera es ineludible, podría dejar comprometidas las finanzas del municipio por muchos años a futuro, debido a la demanda de la empresa Aseo Urbano que al ser cancelada de manera arbitraria en su contrato para la recolección de basura, exige la retribución de 130 millones de pesos.

Fue a finales del 2022 cuando la propia Cynthia Ceballos anunció en sesión ordinaria de Cabildo, que la empresa Aseo Urbano “había dejado la ciudad”, porque exigía que en lugar de un millón de pesos por mes, le pagaran dos millones, así como otras condiciones restrictivas para no atender oficinas públicas, escuelas ni las colonias nuevas.

Extrañados por la “mágica solución” al contrato que había celebrado la empresa de Aseo Urbano por 15 años, los regidores hicieron una serie de cuestionamientos a la alcaldesa, quien les aseguró en repetidas ocasiones a los miembros del Ayuntamiento, que “la empresa no demandaría al Municipio”, pero aunque le insistieron en mostrar algún documento que lo probara, Cynthia Ceballos aceptó que la cancelación del contrato “sólo fue de palabra”.

Días previos, Cynthia Ceballos le había manifestado a los regidores que su gobierno pretendía deshacerse de una vez por todas de la empresa Aseo Urbano, con la intención de que la Presidencia se hiciera cargo de la tarea de recolección de basura, pues contaba con personal y “algunas unidades”.

Aprovechando la “emergencia sanitaria” que enfrentaba Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos presionó a los regidores para que le autorizaran la compra de tres camiones usados “pero en perfectas condiciones” para la recolección de basura, pese a que algunos de ellos, incluyendo la síndica municipal, Venus Yadira Olmos Hernández, le recomendaron reconsiderar la compra con una empresa que estaba envuelta en problemas legales.

Desoyendo todas las recomendaciones y acusada por concretar una compra que ya tenía planificada con la particular Lourdes María Fernández Archuleta, Cynthia Ceballos desembolsó 4 millones 254 mil pesos para la compra de tres camiones que por sus malas condiciones mecánicas tras años de uso en la ciudad de Chihuahua, no llegaron en el tiempo “emergente” que tanto justificó la Presidencia.

En un descalabro para la Administración de Ceballos, los camiones recolectores que nunca prestaron el servicio de manera integral pues se la pasaban en el taller descompuestos, le fueron embargados en mayo pasado a la Presidencia mediante un operativo de la Fiscalía General del Estado, ya que dichas unidades forman parte del litigio que enfrenta la empresa en Chihuahua.

Tras el supuesto fraude, los regidores volvieron a presionar para que la alcaldesa recuperara ese dinero, pero ésta tardó más de cuatro meses en anunciar finalmente que ya se había interpuesto la demanda para recuperar esos más de 4 millones de pesos, aunque de nueva cuenta y al estilo opaco de la Administración, Ceballos jamás mostró el documento que avalara el litigio del dinero.

En consecuencia, ante la Fiscalía Anticorrupción existe una denuncia en contra de la Administración de Nuevo Casas Grandes por parte de la Síndico, ya que por una parte, la presidente municipal nunca ha comprobado que se denunció a la defraudadora, y por otra, a más de medio año de haberse ventilado el evento de corrupción, Presidencia no ha hecho nada para recuperar esos millones que supuestamente entregó a una particular.

Otro de los regidores que han señalado los malos manejos administrativos por parte de Cynthia Ceballos, es el encargado de la cartera de Seguridad Pública, Gabriel Orozco Cázares, quien manifestó que además del dinero que está perdido en esa venta fraudulenta, están los 5 millones de pesos que se le autorizaron a la alcaldesa para que en este 2023, contratara 18 plazas más en Servicios Públicos y comprara dos camiones nuevos para recolectar basura.

“Hasta el momento no se han comprado esos camiones, y las 18 plazas que le autorizamos para que Servicios Públicos pudiera dar abasto en la tarea de la recolección de basura fue una asignación inútil, porque ese departamento quedó sin funciones cuando la empresa Aseo Urbano volvió a hacerse cargo del servicio. Dicen que todos ellos los pasaron al Departamento de Parques y Jardines y aún así, ¡no pueden con la tarea!”, señaló Orozco Cázares.