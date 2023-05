Pierde casa en explosión mientras estaba internado

Nuevo Casas Grandes.- Nuevo Casas Grandes– Un hombre de 30 años de edad que buscaba atención médica en el Seguro Social y en el Hospital Integral por una apendicitis perdió su casa, debido a una fuga de gas que atrajo a un vecino y que provocó el estallido del combustible con un cigarro.

Mario Said Morales Carballo fue favorecido con el apoyo de varios vecinos que juntaron dinero para que fuera operado luego de dos días de suplicio, sin saber que su casa estaba siniestrada y uno de sus vecinos había sido trasladado a la ciudad de Chihuahua con quemaduras graves tras la explosión en la colonia Nogaleras.

“Yo tenía una fiesta por mi cumpleaños y nos dimos cuenta que se estaba incendiando la casa de nuestro vecino, cuando llegué me horroricé al ver a un hombre alejándose de la casa completamente quemado y arrastrándose en el suelo, pensé que era él (Mario Said), pero los bomberos no me dejaban acercarme y fue hasta después que me di cuenta que no estaba en su casa porque lo habían hospitalizado”, narró una de las habitantes de la zona.

Said Morales cuenta que fue desde el pasado viernes a las 4:30 de la tarde que una vecina lo auxilió porque tenía un dolor intenso que no lo dejaba ni caminar, así que estuvo en el hospital del Seguro Social sin ninguna atención hasta las 11:00 de la mañana del sábado, cuando lo sacaron porque “no tenía sus servicios médicos vigentes”.

“Había preguntado antes y dijeron que la cobertura médica tenía tres meses de vigencia, pero ahora que pedí la atención por mi apendicitis me salieron en el IMSS con que sólo eran 60 días, y que hace cinco días se me había vencido, así que me sacaron del hospital”, narró Morales Carballo.

En la calle, con el dolor y sin saber a dónde ir, el hombre todavía no sabía que horas después de ser internado, pasada la medianoche, su casa en las calles Coral y Turquesa tuvo una fuga de gas, por lo que vecinos se acercaron a verificar si había algo mal, pero uno de ellos tenía su cigarro encendido, por lo que al asomarse a la puerta se registró la explosión.

Con quemaduras en casi todo el cuerpo, el hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital, pero debido a las lesiones fue llevado a la ciudad de Chihuahua, en donde permanece hospitalizado.

“Ya hablamos con su esposa, está embarazada, ellos también batallaron para trasladarlo a Chihuahua y pobre, no quiso darnos su identidad porque piensa quizá que vamos a demandarlos por los daños a la vivienda, pero fue un accidente, él sólo se acercó a tratar de ayudar cuando detectó el aroma a gas sin saber lo que ocurriría”, señaló otra de las vecinas que apoyó a Said para que pudiera ser atendido.

Said Morales encontró en sus vecinos apoyo, ya que con sus propios recursos lo internaron en un hospital particular y de ahí, un médico los ayudó para dar la orden de que fuera internado y operado en el Hospital Integral, de donde también había solicitado atención antes pero “no cumplía los requisitos para el servicio”.

Con esa orden, finalmente el hombre de 30 años tuvo la cirugía que necesitaba y ayer a las 3:00 de la tarde salió para encontrarse con que su casa sólo eran cuatro paredes llenas de humo.

“Gracias al Cielo he recibido mucha ayuda, mis vecinos me han ayudado mucho y hay gente que se ha ofrecido a apoyarme, incluso en la mañana estuvo aquí personal de Seguridad Pública y del C-4 que mandó la presidenta Cynthia Ceballos, para que limpiaran la casa”, indicó el hombre.

Si desea apoyar a Mario Said Morales Carballo, puede contactarlo a través del número telefónico: (636) 125-4949.

