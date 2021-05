Piden volver a clases presenciales

Chihuahua.- Luego del Día del Maestro toca el turno a los estudiantes que pronto conmemorarán su día. En un giro total a la educación que derivó de la pandemia, muchos de ellos siguen estudiando desde casa, pero al menos para algunos de nivel medio y superior, su deseo es poder festejar en las aulas.

“Yo extraño a mis compañeros, y las clases presenciales porque hay muchas cosas que no puedo entender, y es difícil que el maestro me las explique en esta modalidad. Sobre todo que en este año me voy a graduar y no quisiera no poder vivir ese momento después de todo lo que pasé”, señaló Ángel Tadeo, estudiante de Psicología.

Dijo que luego de más de un año de clases virtuales, estas llegan a ser tediosas y complicadas, pues aún no es un sistema muy eficiente y llega a haber huecos en la educación aunado a que el estudiante está en casa y el contacto con los profesores es menos cercano.

“Ni graduación, ni día del estudiante vamos a tener, este año lo vamos a pasar en la casa encerrados. Yo que estoy en prepa siento que es lo mismo, acabo de entrar y no se siente la misma experiencia y se van acumulando los trabajo”, comentó por su parte Fernanda Campos, estudiante de preparatoria.