Piden seguridad en Guachochi

Chihuahua.– El diputado estatal Édgar Piñón manifestó que pese a que la región sur del estado está tranquila, debe ponerse atención a un posible repunte de violencia derivado de la detención de Rafael Caro Quintero.

Por otra parte, el legislador de Guachochi Noel Chávez indicó que el municipio y la región se encuentran tranquilos, pese a que el fundador del extinto Cártel de Guadalajara fue detenido a 100 kilómetros de distancia, en Sinaloa.

“Lo que nosotros hemos estado pidiendo es que se dé una coordinación efectiva entre el Gobierno del Estado y el Gobierno federal y que esa coordinación precisamente tome en cuenta este tipo de consideraciones”, citó.

Agregó que en la región sur chihuahuense, específicamente Parral, no ha habido un desborde en materia de inseguridad como en otras latitudes.

“Sí es importante que las diferentes corporaciones estén atentas y que trabajen en el tema de la prevención”, comento.

Noel Chávez, legislador priista en el municipio de Guachochi, añadió que no hay señal o antecedente de que se desborde la violencia por la detención del conocido narcotraficante.

“A él (Caro Quintero) lo detuvieron en el municipio de Choix, en algunas comunidades y sí, están colindando con Chihuahua en el municipio de Morelos, pero la detención no fue en Guachochi, fue en Choix, pero no, no pega para acá”, comentó.

El diputado tricolor refirió que este caso no estaba vinculado con el municipio de Guachochi, al grado de que no se escuchaba ni se sabía nada de la presencia de Caro Quintero en la región.

Ambos dijeron que no contaban con información o conocimiento de que el ahora detenido estuviera presente por temporadas en los distintos municipios que ellos representan ante Congeso.