Piden respeto por la vida en El Palomar

Chihuahua, Chih.- Cientos de personas se unieron a la marcha por el respeto a la vida que se realizó esta mañana desde la Plaza Mayor hasta la explanada de El Palomar. La exigencia de quienes participaron en la movilización pacífica, fue que se respete la vida de las mujeres, de la misma manera que se debe respetar la vida de un ser que se encuentre en gestación.

En la marcha, la cual reunión a más de dos mil personas según datos de los organizadores, uno de los temas principales fue el derecho de los médicos que por sus convicciones personales no están de acuerdo con practicar abortos. También fue señalado que la interrupción de un embarazo no puede ser visto como la única alternativa para una mujer embarazada y que no se siente en condiciones de ser madre, por lo que indicaron que la responsabilidad de la sociedad es generar las condiciones adecuadas que ambas vidas se puedan desarrollar.

Uno de los puntos en los que se hizo énfasis es que el tema del respeto a la vida no puede ser visto como algo que genera una confrontación que ponga en medio a la mujer, además de que se recalcó que estar a favor de la vida no significa estar en contra de las decisiones y las derechos de las mujeres.