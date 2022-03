Piden prórroga para exhibir a papás incumplidos

Chihuahua.— El Tribunal Superior de Justicia solicitará al Congreso del Estado una prórroga para la creación del Padrón Estatal de Deudores Alimenticios, que por ley, debería comenzar a conformarse en abril bajo la responsabilidad del Poder Judicial.

Así lo informó ayer el magistrado Luis Villegas Montes, quien acudió al Congreso a cabildear el tema de manera extraoficial, y se reunió con varios diputados para explicar que necesitan más tiempo y recursos para esta tarea que por facultades, debería corresponder al Poder Ejecutivo a través del Registro Civil.

PUBLICIDAD

“Necesita definirse ese plazo y el dinero, porque se asumió la responsabilidad sin tener claras las implicaciones, porque tiene un costo exorbitante y el Congreso no dio recursos específicos para ese tema este año, entonces se necesitan recursos y tiempo adicional para echarlo a jalar, eso, si quieren que se cumpla con la ley en los términos”, dijo.

La propuesta original data de abril de 2017, cuando la diputada priista Rocío Sáenz llamó al análisis para la creación del registro; en septiembre de 2018, la retomó la diputada panista Blanca Gámez, quien también propuso verificar quiénes incurren en el incumplimiento de obligaciones y con miras de tipificar el delito de “fraude familiar”, con penas de hasta 5 años de prisión.

En su momento, Gámez expuso que muchas mujeres batallan para obtener la pensión de las exparejas debido a que mienten en sus percepciones familiares y registran su patrimonio a nombre de otras personas.

“El precio es exorbitante porque ahorita tenemos varias responsabilidades, entre ellas la Reforma Laboral, para la que nos dieron 85 millones, pero se calcula que cuesta 500 millones, y cualquier responsabilidad que me des en esas condiciones pues nos afecta”, agregó el magistrado Villegas, quien aclaró que no se oponen, pero en el Poder Judicial no se encuentran en condiciones para cumplir con lo que se ordena.

Consideró que en su momento el órgano técnico del Congreso falló en el análisis de las facultades y de las dependencias y poderes que deberían encargarse del Padrón de Deudores, por lo cual confía que en esta legislatura se realice un análisis más certero que brinde mayor exactitud y respaldo mediante un nuevo dictamen, a la propuesta de Sáenz y Gámez.