Piden paciencia y solidaridad a padres por regreso a clases

Chihuahua, Chih.- Las autoridades estatales pidieron comprensión a los padres de familia que piden el regreso a clases presenciales, toda vez que la medida, aunque severa, ha dado resultados positivos en el control de la pandemia de Covid-19 y pronto habrá noticias por parte del Consejo Estatal de Salud.

El secretario coordinador de Gabinete, Luis Serrato Castell, señaló que comprenden la situación por la que atraviesan las familias y los menores de edad debido al aislamiento, sin embargo, llamó a la solidaridad de todos los padres, pues hay muchos niños y niñas que no tienen acceso a vacunas a las condiciones para permitirles un retorno seguro a las aulas.

“Debo decirles que se ha manejado bien, los resultados son positivos, lo estarán viendo en próximos días cuando lo anuncie el secretario de Salud”, dijo.

Por otra parte, subrayó que el gobierno federal ha respaldado la decisión del Estado de no regresar a la educación presencial, por lo que se manifestó sorprendido de que el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, expresara su respaldo a las manifestaciones de papás que exigen la apertura de las escuelas.

Asimismo, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, reiteró que la intención de las autoridades es que pronto se de el regreso a los planteles, lo que será determinado por el Consejo Estatal de Salud a finales de esta semana o a más tardar a principios de la siguiente.

Manifestó que espera que el tema no se politice pues el gobierno ha actuado con responsabilidad para regresar a clases cuando se tengan las condiciones óptimas para hacerlo.

“Puede prestarse que alguien trate de sacar beneficio político, yo espero que no, cuando menos lo que a mí me consta de parte de las madres de familia es que no hay nada político, es una preocupación legítimas de los padres de familia”.