Piden médicos esperar la aprobación de vacuna cubana

Chihuahua.— Luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la aplicación de la vacuna cubana Abdala a menores en rango de edad de 5 a 12 años, el Colegio de Médicos de Chihuahua (Comedechi) señaló que se trata de una vacuna cuya autorización no ha sido aprobada, por lo que exhortaron a esperar a que se realicen las pruebas pertinentes antes de su aplicación.

“Se trata de una vacuna cuya autorización no ha sido aprobada”, por lo tanto Comedechi recomienda esperar los resultados de estudios fase III para su aplicación en México”, enfatizaron desde el Colegio que integra también al Colegio de Pediatras de Chihuahua.

El presidente de la República anunció que luego de su visita a Cuba acordó la contratación de hasta 500 médicos de la isla, así como un convenio para la aplicación de la citada vacuna cubana a los niños en México, población que no ha recibido el biológico. En la capital de Chihuahua durante la semana anterior se vacunó al grupo de 12 y 13 años, mientras que hasta el 20 de mayo se realiza la jornada en todo el estado.

Hasta el momento no se han dado más detalles de cuando iniciaría la jornada de vacunación para la población de 5 a 12 años, no obstante distintas voces han señalado que esta vacuna aún necesita ser aprobada en la citada fase III, pues aún no cuenta con aprobación de la OMS.