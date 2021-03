Piden investigar a Corral por delincuencia organizada

Archivo / El Diario

Ciudad de México— Luego de una reunión en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Julián LeBaron pidió una comisión que investigue al gobierno de Javier Corral en Chihuahua por delincuencia organizada y complicidad con criminales.

“Todos sabemos que así ha sido y no estamos diciendo nada que no sepan todos los chihuahuenses y venimos a señalarlo a él y al fiscal que hay más de 100 asesinos que se pasean por el noroeste del estado matando a gente a sus anchas con la complicidad también de todas las Policías”, aseguró Julián LeBaron.

Acompañado de Adrián y Bryan LeBaron, Julián pidió que no sólo se investigue a Corral Jurado por su posible responsabilidad en la masacre donde murieron nueve integrantes de su familia, sino también a funcionarios e instituciones de seguridad como el titular de la Fiscalía General del Estado, César Augusto Peniche, el excomisionado de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño y al secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, por omisiones y por no acudir al llamado de auxilio el 4 de noviembre de 2019 en los límites de Chihuahua y Sonora.

“Hay una complicidad por omisión y nosotros creemos que hay complicidad por comisión, dicen en Estados Unidos que hay estados donde el narco gobierna y les quiero decir sin equivocarme que esos estados son Chihuahua y Sonora y lo vamos a denunciar, estamos pidiendo crear una comisión que investigue al gobierno de Chihuahua por delincuencia organizada y complicidad con criminales”, aseguró.

Por su parte, Bryan LeBaron lamentó que en dicha reunión sólo les hayan ofrecido crear mesas de trabajo para dar seguimiento a su solicitud respecto a crear dicha comisión investigadora, sin embargo advirtió que son víctimas de amenazas por lo que piden protección y un cese a la violencia en la zona pero aclaró “si pasan meses y no hay más detenidos ni más progreso haremos todo lo necesario para que exista la comisión”.

Aunque no hay fecha para una próxima reunión aseguraron que se mantendrán en comunicación con autoridades de la Seido y entregarán datos de las amenazas, “es peligroso estar haciendo estas denuncias pero los chihuahuenses estamos hartos y esas omisiones no pueden seguir sucediendo, hay que llamar a cuentas a la autoridad del estado por no estar haciendo su trabajo”.

“Aquí en la Fiscalía nos confirmaron que ellos también tienen una carpeta abierta respecto a las omisiones de las autoridades chihuahuenses y se comprometieron a darnos acceso a esa carpeta para nosotros poder juntar esos datos con nuestra denuncia, se están investigando aquí en Seido las omisiones que sabemos que sucedieron” concluyó.