Piden indagar a ‘aviadores’ de Corral

Chihuahua– Diputados del Congreso del Estado, miembros de las comisiones de Justicia y Anticorrupción, hicieron un llamado a las instancias competentes a investigar los casos de “aviadores” de la nómina estatal, donde se incluye a cuatro familiares allegados de Javier Corral y Cinthya Chavira.

Esta casa editora publicó en su edición de ayer domingo el caso de Yadira Zelene Ortiz Gamboa, hermana de la extitular del DIF estatal, así como de Ramón Alberto Gamboa Armendáriz y otro miembro de la nómina identificado como Jorge Antonio, ambos primos de Chavira, así como de Carlos Alejandro Silva Carrasco, primo de Javier Corral, todos ellos parte de un grupo de 10 aviadores identificados en la Secretaría de Desarrollo Rural, el cual denunció la secretaria Lilia Merodio.

“Hago un llamado a que en este sexenio se aplique la ley, yo soy un convencido de que se va a aplicar de manera pronta y expedita. También pediría que la Función Pública investigue porque la realidad de la situación financiera del Estado no está para tener personal que no trabaje, hay muchos burócratas que se dedican a laborar para los chihuahuenses y no es justo que se manche así la imagen por gente que nunca fue a trabajar, pero sí cobró”, comentó al respecto el diputado panista Alfredo Chávez, vocal de la Comisión de Justicia.

Indicó que los señalados se encuentran en su derecho de aclarar su situación conforme a los procedimientos, pero al final, se castigará lo que así se deba castigar, para evitar mayor saqueo a las arcas del Estado.

“Estaremos muy pendientes desde el Congreso, porque esos temas no se pueden repetir, yo sí celebro que la administración estatal esté haciendo este análisis, y lo esté haciendo ante la opinión pública, porque es importante que se ventilen estos temas, porque el Gobierno no puede estar con estas prácticas”, concluyó Chávez.

El coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, también vocal de la Comisión de Justicia, hizo un llamado a que se inicien las investigaciones a través de los órganos auditores y fiscalizadores.

“No se requiere escarbarle mucho a la opinión, simplemente se deben activar los mecanismos de investigación a través de la Función Pública”, comentó el diputado, quien recordó que tanto la Función Pública y la Auditoría como la Fiscalía cuentan con funciones delimitadas y claras para evitar que en casos como éste prevalezca la impunidad.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, el panista Roberto Carreón, aseguró que pedirán la información suficiente sobre estos casos y enviarán un exhorto para que se investigue cada uno de los casos que se han expuesto ante la opinión pública.

“La próxima semana instalaremos formalmente la Comisión Anticorrupción y desde ahí haremos señalamientos claros y precisos para que en pleno uso de sus facultades cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se sancione y se investigue cada caso posible de corrupción”, concluyó.