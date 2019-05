Piden firma de documento a cambio de un bono

Chihuahua— Agentes de la Comisión Estatal de Seguridad denunciaron públicamente que hace unos días fueron llamados para entregarles su bono de compensación, pero a varios de ellos, sobre todo los de reciente ingreso, los hicieron firmar un documento relacionado con un pago de viáticos de hasta 40 mil pesos o más que corresponden a un faltante que deben cubrir, debido a que la Secretaría de Hacienda se los solicitó, pero muchos se negaron ante el supuesto de que les rebajaran cierta cantidad de la nómina para cubrir el monto.

Al menos dos agentes, que solicitaron no se revelara su identidad por miedo a represalias, y que se mencionarán en esta información como A1 y A2, a quienes se les entrevistó de forma separada, coincidieron en su explicación sobre la situación, y resaltaron que hay un faltante de gastos que han hecho los jefes de la CES –todos del grupo de federales que se integraron a la corporación en esta administración– y no tienen como comprobarlo en este momento que la Secretaría de Hacienda les solicitó información al respecto. En el caso de A1, dijo que el día que entregaron la compensación les dijeron que firmaran o no se las entregaban, que los viáticos que les han dado se los van a descontar de su sueldo.

El comentario de A2 fue en el sentido de que les habían rebajado los viáticos a los que salen fuera, pero que los jefes realizaban gastos excesivos que no se reportaban, y es justamente eso lo que generó un hueco que deben tapar de cualquier forma.

Ambos expusieron que no todos los agentes firmaron, pero la mayoría que lo hicieron son de reciente ingreso, porque a ellos prácticamente los forzaron para mantener el trabajo.

Sobre lo anterior, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, dijo que en caso de que exista ese tipo de quejas se les va recibir en el área de Recursos Humanos y se verificará si efectivamente existe algún descuento para ver en qué concepto obedece, pero que de ninguna manera tiene que ver con tema de desfalco.

Explicó que todos han entrado en una dinámica de austeridad de cuidar los recursos, que todos los operativos y actividades estarán enfocadas donde realmente se necesitan, y evitarán movimientos innecesarios del personal, pero no por eso se va descuidar la seguridad pública, añadió.