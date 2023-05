Piden evitar trámites de asilo por Palomas

Nuevo Casas Grandes.- Ante las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, el Gobierno de Ascensión solicitó a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) que la canalización de procesos migratorios para quien aspira a un asilo no se realizara en la aduana de Puerto Palomas de Villa.

“No contamos ni con el edificio, los espacios, ni el personal o la infraestructura para manejar una situación de esta naturaleza, si llegaran a aceptar solicitudes de asilo por la frontera de Puerto Palomas, pues se crearía un flujo migratorio que no podríamos manejar”, indicó la presidenta municipal de Ascensión, Ivonne de la Hoya Venzor.

PUBLICIDAD

La mandataria dijo que en su momento sus solicitudes fueron atendidas por el contraalmirante del INM, Salvador González Guerrero, hoy en proceso por el accidente donde fallecieron 40 centroamericanos en una estación migratoria, y que actualmente la atención continúa por parte de Carlos Castillo González.

“El encargado del Grupo Beta mantuvo buenas relaciones con esta administración cuando estuvo en Puerto Palomas de Villa, por lo que ahora que se le comisionó a Ciudad Juárez seguimos recibiendo el mismo trato y su apoyo”, señaló la mandataria.

Asimismo, dijo que aunque el fin del Título 42 en Estados Unidos no detuvo las deportaciones por la frontera de Puerto Palomas de Villa, el INM ha estado auxiliando al Gobierno municipal de Ascensión con el traslado de los migrantes de origen centroamericano.

“Muchos de los expulsados por el Seccional de Puerto Palomas son connacionales, y con ellos no hay tanto problema porque incluso sólo se quedan uno o dos días máximo y pueden seguirse desplazando por territorio nacional, pero a los de otros países no se les está permitiendo adquirir ni boleto de autobús, por lo que no saben qué hacer y en sus casos la situación se complica para todos”, indicó De la Hoya Venzor.

En una visita a Ciudad Juárez para conocer el edificio donde albergan a los migrantes, la alcaldesa indicó que además de tener instalaciones adecuadas cuentan hasta con médico las 24 horas, lo que para Ascensión sería imposible pese a que, de momento, se reciben apoyos de diversos grupos altruistas y asociaciones para proporcionarle alimento y cobijo en el albergue provisional a los que son expulsados por la frontera con Columbus, Nuevo México.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx