Piden evitar candidatos con nexos criminales

Cortesía

Chihuahua.- Los partidos políticos deben revisar los perfiles de quienes busquen puestos de elección popular para evitar postular personas con nexos criminales, dijo la presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Georgina Bujanda.

Esto luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a la delincuencia organizada el asesinato del candidato del PRI a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Yuriel Armando González Lara.

“Evidentemente que cumplan con esa parte de no tener ligas. Ahora, sabemos que hay zonas del estado y del país en donde el crimen organizado tiene una presencia muy fuerte, y necesitamos que en esas zonas a los candidatos se les brinde el auxilio de las autoridades”, dijo la diputada panista, quien busca la reelección en su distrito.

“No necesariamente es válido ligar los crímenes hacia las personas que encabezan las candidaturas, porque en muchos de los casos ni siquiera podrían estar coludidos”, refirió.

De acuerdo con la FGE, el homicidio de González Lara se considera ligado a la delincuencia organizada y, de manera inicial, al atentado del 28 de enero contra el hoy exjefe policiaco de la misma localidad, Julio César Ramírez Valdez.

La diputada Marisela Sáenz, virtual candidata del Partido Encuentro Solidario por la alcaldía de Juárez, consideró que el ciudadano común que aspira a un puesto de elección popular es el más vulnerable a las amenazas, intimidaciones y atentados, porque no son personas relacionadas con la protección que brinda el medio político.

“Los candidatos somos muy vulnerables, sobre todo los nuevos, que nunca hemos estado en el mismo puesto ni hemos estado mucho tiempo en un partido en cada elección”, dijo.

“Somos los más vulnerables porque no tenemos compromiso con nadie, porque no hemos agarrado nada de nadie, y los que ya tienen mucho tiempo como rostros políticos les es más fácil ir a una elección, en comparación a personas que no tienen compromiso con nadie. Los que están ahí piden favores y les brindan resguardo”, expresó.

Sáenz, presidenta de la Comisión de Justicia, enfatizó que los ciudadanos que buscan la representación popular y no cuentan con experiencia política sufren el descuido de las autoridades.

“Los políticos que siempre han estado ahí, no se deben sentir vulnerables porque son hasta compadres del fiscal, del secretario o son yernos y cuñados de ‘peces gordos’, pero la gente que sí va a una elección sin compadrazgos, les puede ir como en feria”, dijo.