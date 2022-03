Piden dueños de ‘chuecos’ capacitación en Repuve

Chihuahua.– Propietarios de vehículos de procedencia extranjera piden la correcta capacitación del personal del Registro Público Vehicular (Repuve), a fin de que puedan recibir la documentación y realizar la verificación de los números de serie de manera eficiente.

El líder estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), Humberto Meza Almeida, indicó que el miércoles se realizó el primer pago del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos para iniciar el trámite de regularización, a fin de corroborar que no había ningún problema ahora que el Gobierno federal modificó el decreto correspondiente para eliminar los cobros de agencias aduanales.

Explicó que durante los siguientes días buscarán hacer la mayor cantidad de trámites posibles, en espera de que el Repuve, instancia que estará a cargo del procedimiento, efectúe las capacitaciones e instale los módulos para la recepción de documentos.

Esto debido a que, según el Artículo 6 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para la regularización establece que el propietario del vehículo debe acudir al Repuve a través de medios electrónicos o módulos de inscripción vehicular instalados para tal efecto, para entregar la documentación requerida y la constancia de pago.

Esquema de confianza

Además, los dueños de los vehículos deberán llenar el formato de protesta de decir verdad, para corroborar que las unidades cuya regularización se tramita no tienen prohibida o restringida su circulación en el país de procedencia, no son de lujo o deportivas ni blindadas, que cumplen con todas las condiciones físico-mecánicas o de protección al medioambiente y que no cuentan con reporte de robo ni se encuentran relacionadas con la comisión de un delito.

En este sentido dijo que los propietarios de autos “chuecos” se encargarán de acercarse al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Estados Unidos para dar las unidades de baja en dicho país y también para verificar que no cuenten con reportes de robo, evitando consecuencias legales posteriores.

Explicó que estos trámites se llevan a cabo rápidamente, por lo que esperan completarlos a la brevedad para posteriormente hacer lo conducente ante el Repuve y que éste emita la constancia de inscripción de regularización y se pegue el engomado.

Meza Almeida añadió que insistirán a la Federación en que se acepten dentro del proceso de regularización todos los vehículos, sin importar si sus números de serie inician con letra o número, y así abarcar las 130 mil unidades de procedencia extranjera que hay en la entidad.