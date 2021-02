Piden denunciar venta ilegal de vacuna contra coronavirus

Chihuahua.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), puso el número telefónico 800-552-50-52, disponible en un horario de 08:30 a 14:30 horas de lunes a viernes; para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier intento de venta de la vacuna contra el Sars-Cov-2.

La subdirectora de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, Wendy Ávila Coronado expresó que todas las personas pueden realizar las denuncias.

“Se trata de alertar de la venta de la vacuna contra el Covid, que obviamente está fuera de regla y les recordamos que actualmente la vacunación es gratuita, lo que es a nivel nacional la Cofepris dio una autorización de emergencia esto significa que solo puede ser vendida al gobierno y no por las vías privadas.

Lo decimos por el momento, porque no significa que después no pueda pasar, por el momento solamente es para el sector gubernamental y por consiguiente no puede haber venta por la vía privada”, expresó Wendy Ávila.