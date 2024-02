Piden denunciar desfalco de 2.3 millones en DIF

Nuevo Casas Grandes.- Un nuevo informe por parte de la síndica Municipal de Nuevo Casas Grandes, reveló que la Administración de Cynthia Marina Ceballos Delgado desfalcó 2 millones 350 mil 181 pesos del DIF Municipal, en préstamos para el equipo Faraones durante la temporada 2022, por lo que se solicitó que se interponga formal denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) o ante la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, la actual alcaldesa, Edith Escárcega Escontrías, dijo que de momento no se puede proceder a denunciar los ilícitos del tiempo de su hermanastra Cynthia Ceballos, porque falta todavía el dictamen de la Comisión Investigadora, donde los regidores a cargo aceptaron que aún no la concluyen, pese a que la síndica ya terminó con su propia auditoría.

Al arribo de la suplente de Cynthia Ceballos, fue que se pudo investigar y se detectó este faltante de 2 millones 350 mil 181 pesos en las arcas del DIF Municipal, pero ayer en el informe de la síndica municipal, Venus Yadira Olmos Hernández, se reveló nueva información, donde muchos de los recibos de supuesto pago a los jugadores y otros gastos, están amparados con recibos hechizos, sin folio, con firmas diferentes a la del jugador supuestamente beneficiado, y muchos de ellos hasta rectificados con corrector y algunos más hasta sin firmas.

Se agregó que las principales fallas en esos recibos apócrifos, se localizaron en los “préstamos” de las sumas más fuertes, que oscilan cada uno alrededor de 15 mil pesos, y que pese al proceso que deben de cumplir entre los diferentes funcionarios que autorizan con sus firmas esos montos, se observó que los recursos se depositaban a la cuenta final el mismo día que se solicitaban, en una coordinación perfecta y eficiente entre los funcionarios involucrados.

En su informe presentado ayer en la reunión ordinaria de Cabildo, se señala principalmente a dos actores: el entonces presidente del DIF Municipal, Ernesto García Sanmiguel y la coordinadora del equipo Faraones, Ruth Frías Fierro que coincidió, ayer ya no se presentó como regidora suplente, pues el propietario de la cartera ya regresó del permiso solicitado.