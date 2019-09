Piden considerar abogacía una profesión de alto riesgo

Chihuahua— El asesor jurídico de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A.C. (Concaam), Ernesto Avilés Mercado, manifestó que el ejercicio de la abogacía ya debe considerarse también como una profesión de alto riesgo, equiparable al riesgo que tienen los periodistas por su trabajo de informar a la población.

Ante el reciente crimen del abogado Mario Azael Zamora Garnica en la frontera, el especialista en materia jurídica lamentó ese y los otros asesinatos en perjuicio de profesionales del Derecho.

Mencionó que en lo que va de este siglo, ya han sido privados de la vida alrededor de 100 abogados, donde la mayoría de las investigaciones siguen sin dar resultados ni detenidos los responsables.

“Vemos con tristeza que el Gobierno ha hecho a un lado el protocolo que se había implementado aquí en Chihuahua, para salvaguardar la integridad de quienes habían sido amenazados.

Pues ahora con este gobierno de Javier Corral, nos estamos dando cuenta de que es letra muerta para él, aquí hay que recordar todos esos reportajes que se han hecho”, puntualizó.

No es posible que asesores de Acción Nacional involucrados en casos como el crimen de la periodista Miroslava Breach, sí reciban la protección del Estado, pero el resto de los profesionales no, criticó.

“Estamos viendo una situación muy difícil, donde hay un total menosprecio de parte del Gobierno estatal, particularmente de Javier Corral, respecto a los abogados.

No hay algún tipo de acercamiento, no hay puentes de comunicación y vemos con tristeza que no solamente para el gremio de abogados, sino para toda la sociedad en general.

Hemos sido testigo que el gobierno de Javier Corral utiliza la represión, vimos el caso último de las maestras, los camioneros, maltrata con sus discursos a los periodistas, a los campesinos, a los maestros, en fin.

Hay totalmente un divorcio, ya vimos lo que dijo el secretario general que no se para al Congreso para nada, aquí los mas perjudicados somos los ciudadanos, particularmente el gremio de abogados”, externó.

Manifestó Avilés que por estatutos los abogados son los asesores por ley de los gobiernos, pero en Chihuahua el gobernador no acepta nada, todo lo que cree, piensa que es lo correcto y no es así, subrayó Ernesto Avilés.