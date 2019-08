Piden ayuda para encontrar a parralense

Parral— Familiares y amigos de Heriberto Cabriales Vázquez, de 37 años, solicitan el apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero del parralense y quien radica en la ciudad de Chihuahua, lugar en donde desapareció.

Según relatan, salió de su casa y ya no fue localizado desde el pasado 4 de agosto y no se ha sabido nada de él. La denuncia de ausencia ya fue interpuesta ante la Fiscalía zona Centro allá en Chihuahua.

Los familiares y amigos solicitan a la población de Parral que si cuentan con algún dato poderlo proporcionar a las autoridades o bien marcar al teléfono de emergencia.

En las redes sociales han difundido el siguiente mensaje: “Se busca, alguna información que nos puedan proporcionar sobre su ubicación, salió con rumbo desconocido no sabemos nada desde el día 4 de Agosto, nos ayudarían compartiendo, Urge encontrarlo, cualquier información se agradecerá (sic)”.