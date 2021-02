Piden a SEP otorgar datos gratis para clases virtuales

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Nuevo Casas Grandes.- El Poder Legislativo local, pidió a los gobiernos federal y estatal, para que en el ámbito de sus competencias realicen convenios con los principales proveedores de internet y de telefonía celular, para garantizar un plan de datos gratuito con fines educativos que permitan al alumnado, personal docente y administrativo, contribuir al desarrollo de las clases virtuales.

La diputada Marisela Terrazas Muñoz del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó el punto de acuerdo, tras señalar que fue la Secretaría de Educación Pública quien debido a la cuarentena por la pandemia del Covid-19, en el país, detuvo las actividades educativas e inició la producción del programa “Aprende en Casa”.

La legisladora recordó que a partir del 20 de abril del 2020, se transmitió en cadena de televisión mexicana, las clases correspondientes para mantener las clases durante la pandemia, sin embargo con la implementación de este programa, niños, niñas y jóvenes no han tenido el acceso necesario.

Recalcó que el contexto de los hogares y las dinámicas propias de cada núcleo familiar, han marcado ritmos de aprendizaje y han hecho repensar la fallida propuesta sobre el programa de la educación en casa.

“El programa Aprende en Casa, contiene una serie de fracasos en las que el gobierno federal ya debería de haber realizado diversas modificaciones en toda su estructura, desde mejorar la comunicación entre el alumno y el maestro, así como asegurar que la población más vulnerable tenga acceso a las redes de comunicación, pero pareciera que no les importa revisar los problemas que se encuentran dentro del mismo”, mencionó.

Comentó que el programa no ha podido mantener la comunicación constante o periódica entre el alumno y el maestro, con lo que, los alumnos no han conseguido tener una clarificación en lo que se les enseña o no han logrado aclarar diversas dudas.

Aseveró que en este esquema, los estudiantes no son más que simples observadores pasivos.

“Aquí no hay desafíos cognitivos y, por ende, nada que despierte su curiosidad. Me pregunto ¿cómo se enseña a través de una pantalla a un niño cuya edad le demanda jugar, moverse, experimentar?”, apuntó la legisladora

Enseguida añadió que lo anterior, nunca podrá ser considerado aprendizaje centrado en niñas y niños.

“La función de la escuela no es transmitir información, sino sembrar el interés genuino y personal por aprender. Lo que vemos en intervenciones como estas no está abonando, el alumno tiene muchas preguntas, pero aquí no están permitidas. Aquí se confunde dar información, con aprender, esto no es aprendizaje, solamente son observadores”, puntualizó.

Por otro lado, afirmó que “tenemos la realidad de miles de familias que viven la brecha de desigualdad, pues el plan carece de las capacidades mínimas para ser aplicado en todo el país”.

Esta desigualdad generalizada, agregó, pone a temblar esta estrategia, pues este postulado se basa en la premisa de que el éxito de “Aprende en Casa” yace en el acceso a la televisión e internet, cosa que en un contexto urbano puede verse con naturalidad, pero en una república con millones de personas en pobreza, es probable que las carencias educativas se acentúen.

En un inicio estaba contemplado solo el llamado al Ejecutivo Federal, y tras la petición por parte de varios legisladores compañeros de Terrazas Muñoz, se amplió la petición al Gobierno del Estado.