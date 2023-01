Piden a Estado informe sobre acciones tras fuga y motín

Ciudad Juárez.— La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente una proposición que exhorta a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a que informe respecto de las acciones implementadas para contener la violencia dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 y a notificar sobre el saldo real del motín al interior de la prisión

En el exhorto, los legisladores también piden que se les informe acerca de los adelantos en la investigación para dar con el paradero de los presos fugitivos.

“Creo que la gobernadora está informando bien a la ciudadanía, está diciendo las cosas, pero es una obligatoriedad de ella informarnos también a nosotros”, consideró el diputado federal por Morena Daniel Murguía Lardizábal.

El legislador señaló que el tema no puede no ser politizado, “estamos hablando de la seguridad del estado, se trata de temas que se tienen que hablar. Una cosa es que no sea política y otra que no se hable del tema”.

El exhorto se remitió a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia en San Lázaro.

A casi una semana de la fuga masiva del Cereso estatal número 3, quedan aún 28 reos prófugos.

El Gobierno estatal publicó en el Diario Oficial el monto de la recompensa que ofrece de manera conjunta e individual a quien brinde información veraz y útil para la localización, detención y/o reaprehensión de los que participaron en los actos de violencia y fuga de reos del Cereso 3 de Juárez.

Fue este jueves que se insertó en el aparato de oficial difusión del Estado de Chihuahua que el monto que se ofrecerá será desde los 300 mil pesos y hasta la cantidad de 5 millones de pesos, de manera conjunta o individual.

Mientras este sábado 7 y domingo 8 de enero se reactivarán las visitas al Centro de Reinserción Social 3 tras la evasión y motín registrado el pasado primero de enero.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que los visitantes podrán ingresar sólo esos dos días para ver a sus seres queridos, y para ello deberán cumplir con los protocolos de seguridad ya establecidos y de conocimiento de los familiares.