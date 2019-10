Piden 36 expolicías de Chihuahua regresar a la corporación

Chihuahua.- El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Gilberto Loya Chávez, confirmó que existen cerca de 36 exagentes que han buscado regresar a la corporación, por lo que podrían estar de vuelta siempre y cuando pasen diferentes exámenes y readiestramiento.

Aclaró que los ex policías que han solicitado su reincorporación, salieron por cusas personales como otras ofertas de trabajo con mejor remuneración, irse a Estados Unidos o algunas otras razones, más no por faltas o delitos, ya que estos últimos definitivamente no pueden regresar.

“No quiere decir que estamos desesperados por tener más policías; ellos salieron por razones personales, pero hay oportunidad para que se reincorporen nuevamente. Claro, que deberán pasar algunas pruebas”, platicó el jefe policíaco.