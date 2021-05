Pide regidor del PRI se atienda casas en mal estado en el Centro

Chihuahua.- Ante las condiciones de abandono y deterioro de fincas del Centro, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio García Hernández, pidió al Ayuntamiento de Chihuahua que haga uso del Fideicomiso para atender este asunto, ya que muchas de estas son parte de la historia de la ciudad.

Comentó que este año son ocho millones de pesos destinados, que representa el 0025 por ciento del Presupuesto de Egresos, que se esperaba se invirtiesen en mejorar el patrimonio histórico de los chihuahuenses y es a donde los visitantes, el turismo, los que desean hacer una inversión en el estado, o de venir con motivo de vacaciones o de distracción, acuden preferentemente a conocer nuestra Catedral, el edificio de la Alcaldía y otros aspectos que son atractivos desde el punto de vista arquitectónico.

“Bonito, bello de nuestro centro urbano, sin embargo, cuando salimos, a escasos, unas cuadras, unas manzanas del centro, nos encontramos, y no me dejarán mentir, aquí nada más a unos cuantos metros de la Alcaldía, de la Catedral, en la calle Doblado y Segunda, un edificio que tiene años apuntalado con madera porque está viniéndose abajo y, si visitamos o pasamos por las calles, ya no de la Doblado ni alguna calles aislada, sino de la Aldama, encontremos el estado en que se encuentran nuestras banquetas, la basura que se encuentra acumulada. Bajamos en el vehículo para llegar al estacionamiento; pasamos la Calle Cuarta desde la avenida Paseo Bolívar y vemos fincas abandonadas, fincas cayéndose y que en las próximas lluvias, esperemos y milagrosamente tengamos, que sean copiosas en Chihuahua, las notas en los periódicos van a ser cotidianas de que esas fincas se vienen abajo, en fin, quiero decirles que tenemos un cierto abandono”, manifestó el edil priista.

Reflexionó que se debería emprender un programa de identificación de quiénes son los propietarios de esas fincas abandonadas. En sus banquetas, como nadie las ocupa, se encuentra basura y todo tipo de alimañas en su interior, e incluso y con frecuencia, estas fincas derruidas o abandonadas son migas de mal vivencia y de otro tipo de delitos.

Básicamente la intensión es abarcar el perímetro que componen desde la Avenida 20 de Noviembre hasta la Teófilo Borunda de Sur a Norte, de Oriente a Poniente sería desde el Bulevar Días Ordaz hasta la Calle Gómez Morín, donde se ha percibido una gran cantidad de viviendas que datan desde hace varias décadas, sin embargo el descuido y el paso del tiempo ha hecho sus estragos.

Según la dependencia municipal, no existe un censo como tal de aquellos predios en esta zona, que se ha dejado de atender, así como tampoco hay una cantidad real de hogares que están en renta por falta de uso o bien, simplemente abandonadas.

Además, existen otras facilidades para la construcción en el primer cuadro de la ciudad. Esto, con el fin de incentivar a quienes buscan crear desarrollo habitacional o comercial, que pueda aprovechar esta zona, especialmente en construcción vertical, por lo que se busca compactar el desarrollo urbano hacia el interior y no al exterior.

Es por ello que se le recuerda a los particulares, empresas y ciudadanos en general involucrados en la construcción, la posibilidad de acceder a estímulos económicos en el pago de los derechos municipales relacionados con acciones urbanas, tales como licencias de construcción, licencias de uso de suelo, entre otras.

Por ejemplo, un permiso de construcción puede costar más de 600 mil u 800 mil pesos de acuerdo a la dimensión de lo que se busca, además hay otras licencias, que por solamente hacerlo en la delimitación hacia el centro, se condona el costo siempre y cuando cumpla con los requisitos, algo que otros fuera del perímetro no tendría dicha prioridad.