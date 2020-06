Pide Pérez Cuéllar se investiguen vuelos de Corral

Ciudad Juárez— El senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, informó que presentará una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que inicie una investigación sobre los vuelos realizados Javier Corral Jurado, en especial el efectuado en días pasados para asistir a una reunión de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional en Guanajuato.

Además por “la actitud simplista” mostrada por el mandatario estatal ante la crítica, el legislador declaró: “el gobernador Javier Corral no sabe trabajar, ante cualquier crítica lo único que sabe es sacar el nombre de César Duarte, ya basta de la misma cantaleta; y que a mí no me relacione con nadie”.

Señaló que la ciudadanía ya está cansada por malos gobernantes.

“Los chihuahuenses estamos cansados por esta década perdida: los seis años del vulgar ladrón y otros cuatro del vulgar huevón; que saque cuentas”, expresó.

Informó que presentaron cinco solicitudes de información a las plataformas de transparencia, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que den a conocer los gastos del gobernador Javier Corral en viajes aéreos.

Dijo que las solicitudes de información van destinadas a la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda y la Secretaría Particular del Gobierno del Estado, en donde se está pidiendo la información de los costos del vuelo que realizó el mandatario a la reunión de gobernadores en Guanajuato.

Mencionó que en la solicitud se exige también la explicación de los motivos por los cuales el Corral Jurado viajó en un avión privado y que se aclare si el costo del vuelo fue absorbido con recursos de los chihuahuenses o, en su caso, se informe quién cubrió los gastos.

Además presentó otra solicitud de información pero a nivel federal, específicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil para solicitar la bitácora de donde salió este avión extranjero.

“Queremos tener toda la información de los vuelos privados, del helicóptero, porque no se vale estar atacando al Gobierno federal, estar exigiendo dinero y a la vez estar derrochando en vuelos privados el dinero de los chihuahuenses”, expresó.

El senador manifestó que se va a exigir a la Auditoría Superior del Estado y a su titular que haga su trabajo y presente resultados sobre una verdadera investigación del gasto del Gobierno del Estado.

“Creo que es muy importante que todo esto se transparente, porque es de muy mal gusto que vayan los gobernadores del PAN, particularmente Corral, a hacer un pronunciamiento de que necesita más dinero, y acudan en vuelos privados derrochando recursos”, señaló.

scastro@redaccion.diario.com.mx