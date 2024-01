Pide padre de Luis Alejandro oraciones para que aparezca su hijo

Cuauhtémoc, Chih.- “Les pido de corazón un segundo, para elevar una oración por Luis Alejandro el día de hoy y que compartan, seremos miles pidiendo a Dios por él”. Escribió en Twiter, Marco Delgado Melo, padre del joven desaparecido hace cinco días en la ciudad de Chihuahua.

Se cumplen cinco días de la desaparición de Luis Alejandro Delgado Zarate, hijo de Marco Delgado, ex presidente de COPARMEX Cuauhtémoc, quien ha estado pidiendo la colaboración de los chihuahuenses para encontrar a su hijo.

La mañana de este miércoles se hizo presente en redes sociales pidiendo el apoyo, también una oración para que Dios ayude al joven desaparecido desde el 29 de diciembre, cuando acudió a algún punto de la ciudad de Chihuahua a vender un vehículo.

En Twitter el empresario y arquitecto Cuauhtemense escribió: Les pido de corazón un segundo, para elevar una oración por Luis Alejandro el día de hoy y que compartan, seremos miles pidiendo a Dios por El.

Asimismo a través de su Facebook compartió el siguiente escrito: “Hoy pido a Dios que sea el día que te vuelva a ver, no existen palabras, hay sensaciones y pensamientos que no sabían que existían, a pesar que me consideraba fuerte en la Fe, se me doblan las rodillas y caigo, en el piso, clamo a mi Dios y El me ayuda a levantarme y caminar unos pasos más. !Pido a tod@s que sigan orando y compartiendo, porque solo

no puedo!”.

Cabe señalar que además el presidente de COPARMEX Ciudad de México, Armando Zuñiga, emitió un mensaje de solidaridad: Desde Coparmex CDMX, nos solidarizamos con nuestro compañero Marco Antonio Delgado Melo, ex Presidente de COPARMEX Cuauhtémoc, por la desaparición de su hijo Luis Alejandro Delgado Zárate desde el pasado 29 de Diciembre en la ciudad de Chihuahua. Solicitamos difundir la información hasta encontrarlo y elevar oraciones para que se encuentre bien.

La desaparición de Luis Alejandro Delgado ha causado conmoción en el municipio de Cuauhtémoc y en toda la entidad. A través de redes sociales decenas de cuauhtemenses se han unido en oración por el regreso del joven.

Cualquier información que ayude a conocer su paradero, se puede dar al teléfono de emergencias 911, o al 089 de denuncia anónima .