Pide Maru a candidatos verdad y no hipocresía

Chihuahua.- En el marco de las campañas y el ambiente electoral la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, envió un mensaje a los candidatos y actores electorales en el cual hizo un llamado a la civilidad y honestidad.

“Mantengamos la civilidad y el respeto a la ley. Es bien importante. Los chihuahuenses tenemos educación y cultura política muy alta. Hemos pasado por mucho aquí los chihuahuenses. Sabemos lo que nos conviene lo que es mejor”, enfatizó.

“Yo le pediría a los candidatos no mentiras, no hipocresías, no simulaciones. Yo les pediría verdad para los chihuahuenses porque en vedad los chihuahuenses ya con esa cultura y educación sabemos quién nos está cuenteando y quién nos dice la verdad. Pero que mantengamos la civilidad y la vedad en este periodo electoral”, abundó.