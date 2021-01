Pide Madero confianza

Chihuahua—El precandidato del PAN a gobernador del estado de Chihuahua, Gustavo Madero, señaló que el domingo 24 de enero serán los votos del panismo, que están convencidos y sumados a su proyecto, los que habrán de marcar el triunfo y el inicio del camino para refrendar la gubernatura del estado.

Ante militantes de la ciudad de Chihuahua, con los que sostuvo un encuentro en el que expuso su proyecto, escuchó propuestas y sumó más voluntades para trabajar en conjunto, Madero convocó a reflexionar sobre la importancia de los comicios del próximo domingo.

Expresó su compromiso de poner a disposición del PAN y de los ciudadanos su vocación de servir con base en su experiencia política, social, empresarial y administrativa.

“Tengo una trayectoria, forma de pensar y experiencia propia. Aparte de ser político y legislador, he sido presidente de Desarrollo Económico y como empresario he formado empresas y generados empleos. He trabajado también en colonias populares, comunidades indígenas y en ejidos en la organización y capacitación”, expuso.