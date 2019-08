Pide Estado apoyo al Gobierno federal

Chihuahua— El Gobierno del Estado ya no tiene dinero para la atención a migrantes, por lo que se ha pedido al Gobierno federal que la política migratoria llegue acompañada de recursos, debido a que los albergues están llenos y no hay dinero para seguir apoyándolos, indicó el secretario de Desarrollo Social Víctor Quintana Silveyra.

Detalló que el problema ya no son las caravanas que llegan del sur, sino las personas que están siendo deportadas por Ciudad Juárez, muchas de ellas de origen cubano.

“Nosotros no tenemos dinero, dimos lo que teníamos y es la Federación quien debe sufragar los gastos para que se brinde una atención adecuada”. Quintana Silveyra detalló que también están repatriando a muchos mexicanos que no tienen la forma de regresar a sus estados de origen, pero que Chihuahua no cuenta con presupuesto para invertir en ese rubro.

Reiteró que es el Gobierno federal quien dirige la política migratoria, pero quien también debe garantizar los derechos y los recursos para quienes buscan cruzar la frontera y no lo logran o incluso, para quienes son deportados.

El funcionario confió en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador señale no solamente a la política migratoria, sino el dinero con el que se debe contar para atender y posteriormente ayudar a las personas que decidan regresar a sus lugares de origen.

Unos 10 mil 500 migrantes son los que se estima permanecen en Ciudad Juárez, todos ellos en espera de cruzar la frontera por primera vez para solicitar asilo político en Estados Unidos o con una cita ante la Corte, dijo el coordinador general del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), Enrique Valenzuela.

Aunque oficialmente la cifra es de 16 mil 900 migrantes en esa frontera, muchos han optado por irse a otros lugares, regresar a su país o volver a cruzar a Estados Unidos, por lo que la cantidad real es menor, explicó el funcionario.