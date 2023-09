Pide Educación no pagar material en escuelas

Tras detectar que una escuela primaria de esta ciudad exigió a los padres de familia pagar la cantidad de 400 pesos por concepto de copias de los libros de texto del ciclo pasado, la secretaria de Educación y Deporte en el Estado, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, advirtió ayer que este tipo de acciones están prohibidas.

El Diario publicó ayer por la mañana que madres de familia de la escuela primaria José Reyes Estrada, ubicada en el fraccionamiento Oasis Revolución, denunciaron que quien no pague dicho material no podrá ser evaluado.

PUBLICIDAD

Una de las quejosas, quien prefirió que se omitiera su nombre para no perjudicar a su hijo, señaló que el miércoles los citaron a una junta en la que les mencionaron que los menores no recibirán los libros “porque la gobernadora no se los quiere dar”, además de que les indicaron que pese a que serán evaluados con el nuevo sistema educativo, deberán trabajar con el material anterior.

“El costo es muy elevado para nosotros los papás y lo que nosotros vimos fue sacar una guía en la que nuestros hijos saquen la evaluación de los nuevos libros, para que no se vean tan afectados en este ciclo”, mencionó otra de las madres de familia.

Dijo que en cada grado son aproximadamente siete libros, lo cual eleva el costo por la cantidad de copias que se tienen que sacar.

En la visita que realizó ayer a Ciudad Juárez para la entrega de becas, Gutiérrez Fierro fue cuestionada sobre el tema y aseguró que haría un exhorto a la dirección de dicho plantel. “Muy mal hecho, ahorita que yo llegué a Ciudad Juárez me di cuenta, ya llevo ahí el dato y ya lo pasé aquí a quien corresponda para que ponga un alto a ello”, enfatizó la funcionaria.

Hizo un llamado a los padres a no permitir que las escuelas les cobren algún tipo de material, ya que el que otorgará el Estado será de manera totalmente gratuita.